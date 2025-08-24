Malas decisiones: UNAFUT expone los dos grandes errores de Saprissa en este mercado

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento de cuestionamientos por la conformación de su plantel. En este mercado, la prioridad del club morado era clara: fichar un delantero que aportara goles y presencia en el área. Sin embargo, las decisiones tomadas en el proceso dejaron escapar dos opciones que hoy brillan en el campeonato nacional.

La primera oportunidad fue Randy Ramírez, atacante de Liberia, quien estuvo muy cerca de llegar a Tibás. Las negociaciones avanzaron, pero finalmente fue Paulo Wanchope, entonces técnico del equipo, quien descartó la incorporación al considerar que el jugador no cumplía con el “biotipo de delantero” que buscaba para su idea de juego.

El otro caso fue el del cubano Marcel Hernández, quien en ese momento mantenía diferencias con Herediano y veía con buenos ojos un nuevo intento de vestirse de morado tras el fallido fichaje del 2020. Sin embargo, el aspecto económico y la vigencia de su contrato con el “Team” impidieron que Saprissa diera el paso definitivo para sumarlo a sus filas.

UNAFUT expone los errores de Saprissa

Hoy, semanas después, la UNAFUT expuso con cifras lo que muchos ya comentaban en silencio: tanto Randy Ramírez como Marcel Hernández son actualmente los goleadores del torneo, con cuatro tantos cada uno. Una estadística que resalta aún más lo que pudo haber sido para el club tibaseño.

La tabla de goleadores del Apertura 2025.

La publicación del ente organizador cayó como un recordatorio incómodo en la Cueva, pues evidencia que Saprissa dejó escapar a dos delanteros que no solo estaban disponibles, sino que además atraviesan un presente goleador que encaja con las carencias actuales del equipo.

Con Vladimir Quesada nuevamente en el banquillo, el reto será encontrar soluciones internas y darle la vuelta a un escenario que, por malas decisiones en el mercado, terminó dejando al Saprissa sin refuerzos en la posición que más necesitaba.