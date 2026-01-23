Luis Paradela emociona a Saprissa con sus primeras palabras tras su regreso: “Estar en casa”

Deportivo Saprissa vivió una jornada de alivio este jueves, tras imponerse 1-0 a Sporting FC con el gol de David Guzmán (18′) que no solo le dio sus primeros tres puntos del Torneo Clausura 2026, llevándolo al quinto lugar en la tabla, sino que también le dio algunas vidas más al cuerpo técnico liderado por Vladimir Quesada.

El problema de raíz sigue siendo el mismo: el equipo juega mal. Sin embargo, los y las saprissistas tuvieron un mimo al corazón al minuto 62, con el ingreso de Luis Paradela. La gran figura del último tetracampeonato se tiró por la banda izquierda y trató de generar peligro cada vez que pudo, dejando buenas sensaciones en su regreso al club.

¿Qué dijo Luis Paradela tras su “redebut” en Saprissa?

El delantero cubano se mostró alegre en zona mixta no solo por haber dejado atrás aquella grave lesión ligamentaria que sufrió en U Craiova de Rumania y lo dejó fuera de las canchas durante casi 300 días. La vuelta a Saprissa también obedece a un paso necesario a nivel deportivo, personal y familiar.

“Con mucha felicidad, con mucha alegría de poder regresar a casa. Es importante para mí, yo sabía que en algún momento iba a volver y gracias a Dios fue pronto. Tal vez sí (podría haberse quedado), tal vez no: había una parte que quería, pero había otra que quería estar en casa y al final me decanté por volver“, aseguró Paradela.

En ese sentido, explicó que en la decisión final también pesó el sentir de sus afectos: “El corazón es el que quería regresar. Mi familia quería regresar: mi esposa, los niños, principalmente el niño más grande, querían regresar también y yo quería volver a ser el mismo que cuando me fui y eso me hizo volver”.

“Poco a poco voy retomando mi estado físico. Yo venía de unas vacaciones y como no tenía el permiso, no podía trabajar como tal con el equipo. Entonces, ahora que lo tengo, empezaremos a meternos más de lleno en los entrenos”, cerró Paradela, quien jugó casi media hora ante Sporting y su sexto partido oficial desde que pasó por el quirófano.

