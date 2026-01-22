Ilusión total en Saprissa: el dato de Luis Paradela que dispara la esperanza en Tibás

El Deportivo Saprissa consiguió un triunfo tan necesario como liberador. La victoria 1-0 ante Sporting, con gol de David Guzmán, no solo significó los primeros tres puntos del equipo en el Clausura 2026, sino que también le permitió salir del fondo de la tabla, calmando parcialmente la tensión que se vivía en Tibás.

El resultado llegó en un momento clave, cuando la presión comenzaba a crecer sobre el plantel y el cuerpo técnico. Más allá del marcador, el triunfo dejó señales positivas y abrió espacio para que la afición vuelva a ilusionarse con una reacción en el campeonato.

En medio de ese contexto aparece un dato que no pasa desapercibido para el entorno morado y que alimenta la esperanza: Luis Javier Paradela. El atacante cubano regresó hoy y comenzó un nuevo torneo con Saprissa cargando una estadística perfecta que invita al optimismo.

El dato de Luis Paradela que ilusiona a todos en Saprissa

Paradela ha disputado cuatro torneos de liga con el Deportivo Saprissa y ha ganado los cuatro. Un registro que, para muchos aficionados, se convierte en una especie de amuleto en momentos donde el equipo necesita creer nuevamente.

Luis Paradela ingresó en el segundo tiempo.

El certamen actual marca el arranque de un nuevo desafío para el cubano, quien poco a poco se va integrando tras completar su proceso de habilitación y puesta a punto. Aunque todavía no ha tenido protagonismo pleno en cancha, su sola presencia ya despierta ilusión en Tibás.

Saprissa sabe que el camino recién comienza y que todavía hay mucho por corregir. Sin embargo, con el equipo fuera del último lugar y con el antecedente positivo que acompaña a Paradela, los morados encuentran un motivo más para creer en que el Clausura 2026 puede tener un desenlace distinto.