Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Ilusión total en Saprissa: el dato de Luis Paradela que dispara la esperanza en Tibás

Además de la importante victoria contra Sporting, Saprissa se ilusiona con este dato que acompaña a Luis Paradela.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Luis Paradela volvió a jugar en Saprissa.
Luis Paradela volvió a jugar en Saprissa.

El Deportivo Saprissa consiguió un triunfo tan necesario como liberador. La victoria 1-0 ante Sporting, con gol de David Guzmán, no solo significó los primeros tres puntos del equipo en el Clausura 2026, sino que también le permitió salir del fondo de la tabla, calmando parcialmente la tensión que se vivía en Tibás.

El resultado llegó en un momento clave, cuando la presión comenzaba a crecer sobre el plantel y el cuerpo técnico. Más allá del marcador, el triunfo dejó señales positivas y abrió espacio para que la afición vuelva a ilusionarse con una reacción en el campeonato.

En medio de ese contexto aparece un dato que no pasa desapercibido para el entorno morado y que alimenta la esperanza: Luis Javier Paradela. El atacante cubano regresó hoy y comenzó un nuevo torneo con Saprissa cargando una estadística perfecta que invita al optimismo.

El dato de Luis Paradela que ilusiona a todos en Saprissa

Paradela ha disputado cuatro torneos de liga con el Deportivo Saprissa y ha ganado los cuatro. Un registro que, para muchos aficionados, se convierte en una especie de amuleto en momentos donde el equipo necesita creer nuevamente.

Luis Paradela ingresó en el segundo tiempo.

Luis Paradela ingresó en el segundo tiempo.

El certamen actual marca el arranque de un nuevo desafío para el cubano, quien poco a poco se va integrando tras completar su proceso de habilitación y puesta a punto. Aunque todavía no ha tenido protagonismo pleno en cancha, su sola presencia ya despierta ilusión en Tibás.

Publicidad
“Muy vistoso”: la frase de Vladimir Quesada que tomó por sorpresa a Saprissa después del triunfo

ver también

“Muy vistoso”: la frase de Vladimir Quesada que tomó por sorpresa a Saprissa después del triunfo

Saprissa sabe que el camino recién comienza y que todavía hay mucho por corregir. Sin embargo, con el equipo fuera del último lugar y con el antecedente positivo que acompaña a Paradela, los morados encuentran un motivo más para creer en que el Clausura 2026 puede tener un desenlace distinto.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La frase de Quesada que sorprendió a todos en Saprissa
Deportivo Saprissa

La frase de Quesada que sorprendió a todos en Saprissa

El Vasco Aguirre sorprendió a todos con su opinión de Thomas Christiansen
Panama

El Vasco Aguirre sorprendió a todos con su opinión de Thomas Christiansen

Keylor Navas a Saprissa: esto debe pasar
Deportivo Saprissa

Keylor Navas a Saprissa: esto debe pasar

El Bolillo Gómez anuncia convocatoria de El Salvador con la ausencia de uno de los referentes
El Salvador

El Bolillo Gómez anuncia convocatoria de El Salvador con la ausencia de uno de los referentes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo