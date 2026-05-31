Las grandes promesas de Saprissa del Siglo XXI que se quedaron en el camino

Repasamos las promesas del siglo actual que tuvieron un inicio increíble, pero que luego sus carreras dejaron mucho por desear.

A lo largo de este Siglo XXI, el Deportivo Saprissa se destacó por mostrar grandes talentos en el primer equipo. Varios de ellos prometían mucho más de lo que terminaron dando al final en el global de sus carreras. Algunos pudieron salir a Europa, pero no tuvieron el resultado que todo el mundo esperaba.

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1) John Jairo Ruiz

Uno de los más recordados es el nombre de John Jairo Ruiz. El surgido de las ligas menores del Monstruo dejó Tibás y pasó al Lille de Francia. Con apenas unos partidos con la camiseta de Saprissa, fue vendido en una cifra superior al 1 millón de euros.

Se lució en el Mundial Sub-20 con La Sele. Eso cautivó a los franceses. Desafortunadamente, no tuvo las oportunidades que se creía. Sólo jugó 11 partidos con el Lille y luego tuvo rodaje en el segundo equipo. Salió cedido a equipos de Bélgica y Ucrania para relanzar su carrera, pero no tuvo efecto. También estuvo en Serbia y Arabia, hasta que regresó a Costa Rica en 2019 sin ese talento de los primeros años.

John Jairo Ruiz en su segunda etapa con Saprissa.

2) Manfred Russell

Manfred Russell apareció en Saprissa en el 2005 con la ilusión de ser el 10 clásico de La Sele por un largo tiempo. Su talento hacía imaginar que sería difícil para el equipo tibaseño mantenerlo. Sin embargo, se quedó hasta el 2010 consiguiendo varios títulos, pero con una muy marcada irregularidad en su rendimiento individual.

Luego pasó por varios equipos de Guatemala como Antigua GFC y Comunicaciones, pero sin el brillo que se imaginaba. Actualmente, se encuentra en Uruguay de Coronado.

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Foto: La Nación

3) Josué Martínez

El delantero que hoy tiene 36 años hizo su debut con Saprissa en el 2009, pero ya prometía desde su participación con la Sub-20 de La Sele. Fue el goleador en el clasificatorio a la Copa del Mundo en 2009, certamen en el que Costa Rica alcanzó el cuarto puesto.

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Gracias a su nivel, Martínez saltó del Saprissa directamente a la MLS. En 2012 fue comprado por el Philadelphia Union. Estuvo un año y se fue al New York Red Bull, donde pasó apenas unos meses para volver rápidamente al fútbol nacional. Desde 2013, deambuló por varios clubes de la Liga Promérica. Actualmente, se encuentra también en Uruguay de Coronado.

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4) David Ramírez

El gran arranque del delantero en el año 2013 con Saprissa lo llevó de manera prematura a la Selección Nacional. Su talento provocó que el Evian de Francia se lo lleve a préstamo en 2015. También estuvo cedido en Portugal y Chipre, pero no pudo plasmar lo que había mostrado en sus primeros juegos con el Monstruo.

Sufrió lesiones importantes que lo dejaron mucho tiempo sin jugar. En el fútbol nacional, tuvo un último paso por Santa Ana. En enero de 2025, decidió ponerle fin a su carrera profesional para dedicarse a los negocios. Es empresario y tiene un restaurante ubicado en Barrio Escalante.

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5) Alejandro Castro

El Tanque Castro tuvo su estreno en 2008 cuando apenas tenía 17 años, pero fue su actuación en el Mundial Sub-20 de 2009 el que lo puso en los grandes flashes. Pasó cedido por la UCR y Santos hasta poder asentarse con Saprissa en 2012. Un año más tarde, se marchó a Noruega, donde también estuvo a préstamo en varios equipos.

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Sin pena ni gloria en el Viejo Continente, regresó al país en 2016. Jugó en distintos clubes del fútbol nacional sin lucir ese talento que había prometido en las primeras apariciones. En 2025, después de su etapa en Desamparados, decidió colgar las botas. En la actualidad, es panelista del programa Seguimos y se dedica a los negocios con varias empresas que encabeza.