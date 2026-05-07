Lo pidió Hernán Medford: Saprissa va con todo por un multicampeón con Herediano que ya conoce Tibás

Pensando en el Apertura 2026, Hernán Medford le hizo un pedido especial a los directivos del Saprissa y se trata de un viejo conocido.

En Deportivo Saprissa, el mercado de fichajes empieza a tomar temperatura y uno de los nombres que vuelve a aparecer en el radar morado es un futbolista que conoce perfectamente el fútbol tico, sabe lo que es ganar títulos y además ya tiene historia en Tibás. Todo esto por un pedido puntual de Hernán Medford.

¿Cuál es el futbolista que pidió Hernán Medford?

Mientras el club analiza una renovación selectiva de plantilla y apuesta por potenciar jóvenes talentos, también trabaja en incorporar futbolistas de experiencia que puedan darle jerarquía inmediata al equipo. Y ahí es donde entra en escena John Jairo Ruiz.

Según informó el medio “La Cueva del Monstruo”, Medford habría solicitado directamente el fichaje del atacante para el próximo torneo. El entrenador conoce muy bien al jugador desde su etapa en Club Sport Herediano y considera que todavía puede aportar muchísimo dentro del fútbol nacional.

La situación favorece a Saprissa porque Ruiz quedó libre tras su salida de Guadalupe FC, lo que facilita cualquier posible negociación. Además, a esta hora ya se maneja internamente como una opción real para reforzar al equipo tibaseño de cara al Apertura 2026.

John Jairo Ruiz es del gusto de Hernán Medford. (Foto: Saprissa)

Eso sí, la decisión definitiva no pasa únicamente por Medford. El caso todavía debe ser evaluado por el Comité Deportivo encabezado por Erick Lonnis, quien junto al resto de la estructura analiza qué perfiles necesita el club para el próximo semestre.

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El nombre de John Jairo genera debate entre los aficionados, pero también respeto por lo que construyó en el fútbol costarricense. Entre 2020 y 2025 conquistó seis títulos con Herediano y fue parte de uno de los ciclos más exitosos del Team en los últimos años.

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Además, no sería un desconocido para la afición morada. Ruiz ya tuvo pasado en Saprissa y eso le da un componente especial a una negociación que podría transformarse en uno de los movimientos más llamativos del mercado local.

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Medford cree que John Jairo encaja perfectamente en ese perfil. Un jugador veloz, con experiencia en finales y acostumbrado a contextos de alta exigencia dentro del fútbol costarricense.

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Datos Claves

John Jairo Ruiz fue solicitado directamente por Hernán Medford para el Deportivo Saprissa.

fue solicitado directamente por Hernán Medford para el Deportivo Saprissa. Guadalupe FC fue el último equipo del atacante, quien actualmente se encuentra libre.

fue el último equipo del atacante, quien actualmente se encuentra libre. Seis títulos conquistó el jugador con el Herediano entre los años 2020 y 2025.