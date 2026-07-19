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Rodri se queda con el Balón de Oro del Mundial 2026: estos son todos los ganadores del galardón en la historia

El del Manchester City fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El capitán español se impuso sobre Messi y Mbappé.
© Getty ImagesEl capitán español se impuso sobre Messi y Mbappé.

Con el cierre del partido de la final del Mundial 2026, la cual quedó en manos de España tras ganar por 1-0 en el tiempo extra, la FIFA sorprendió con la elección del ganador del Balón de Oro. El encargado de recibir el galardón fue el capitán de la Roja, Rodri.

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En la previa, se hablaba de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal o hasta Ousmane Dembélé. Sin embargo, no aparecía el nombre de Rodricomo posible ganador del Balón de Oro de la Copa del Mundo.

Rodri, que obtuvo el Balón de Oro en 2024 como el mejor futbolista de la temporada, suma otro logro individual más que importante. El mediocampista español completó 99 minutos en la final y se quedó con el galardón pese a que no estaba entre los candidatos.

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El capitán español fue titular en los ocho partidos de la Roja. Salvo 3 minutos de la primera jornada ante Cabo Verde y 21′ de la final de este domingo, el del Manchester City siempre se mantuvo en cancha. De los 750 minutos totales, jugó 726′.

Si bien fue una figura indiscutida en el juego de España, Rodri no sumó ninguna asistencia ni tampoco pudo marcar goles. Pese a todos los pronósticos, se suma a un selecto grupo de ganadores de este galardón en la historia de la Copa del Mundo que se entrega desde España 1982.

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Todos los ganadores del Balón de Oro en la historia de los Mundiales

  • 1982 (España): Paolo Rossi (Italia)
  • 1986 (México): Diego Maradona (Argentina)
  • 1990 (Italia): Salvatore Schillaci (Italia)
  • 1994 (Estados Unidos): Romário (Brasil)
  • 1998 (Francia): Ronaldo Nazário (Brasil)
  • 2002 (Corea del Sur / Japón): Oliver Kahn (Alemania)
  • 2006 (Alemania): Zinedine Zidane (Francia)
  • 2010 (Sudáfrica): Diego Forlán (Uruguay)
  • 2014 (Brasil): Lionel Messi (Argentina)
  • 2018 (Rusia): Luka Modrić (Croacia)
  • 2022 (Catar): Lionel Messi (Argentina)
  • 2026 (Canadá, EE. UU. y México): Rodri Hernández (España)

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