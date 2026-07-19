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Frente a las cámaras: Leandro Paredes golpeó ferozmente a dos figuras de España tras perder la final del Mundial 2026 y ya recibió un castigo

Leandro Paredes protagonizó el momento bochornoso de la final del Mundial 2026.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Leandro Paredes perdió los papeles
© Getty ImagesLeandro Paredes perdió los papeles

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina dejó una escena que opacó el espectáculo deportivo. Cuando el árbitro decretó el final del encuentro y los futbolistas españoles comenzaron a celebrar la conquista del título, el mediocampista Leandro Paredes protagonizó un lamentable episodio de violencia que terminó con su expulsión y podría traerle serias consecuencias disciplinarias.

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En medio de la frustración por la derrota, Paredes se dirigió hacia los jugadores españoles y, en plena discusión, agarró del cuello a Eric García, desatando una trifulca sobre el terreno de juego. La tensión aumentó instantes después, cuando el volante argentino también tuvo un fuerte encontronazo con Gavi, quien terminó en el césped durante el forcejeo. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente y eclipsaron los festejos del conjunto español.

Paredes podría enfrentar una dura sanción tras la final

La situación obligó a la rápida intervención de futbolistas de ambas selecciones y de los integrantes de los cuerpos técnicos para evitar que el conflicto escalara aún más. Incluso el seleccionador Lionel Scaloni y varios referentes de la Albiceleste intentaron contener a Leandro Paredes mientras España continuaba celebrando un histórico campeonato sobre el césped del estadio.

Como consecuencia de su comportamiento, el árbitro mostró la tarjeta roja directa al mediocampista argentino, quien ahora queda a la espera de la resolución que adopte la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Debido a la naturaleza de la agresión, el caso podría ser analizado bajo los artículos relacionados con conducta violenta, lo que abriría la posibilidad de recibir una sanción superior a los dos partidos habituales en este tipo de infracciones.

La Selección de Argentina terminó la final con dos futbolistas expulsados, ya que durante el tiempo reglamentario Enzo Fernández también vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí. La doble expulsión reflejó una noche complicada para el conjunto sudamericano, que perdió el control en los momentos decisivos del compromiso.

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Más allá del desenlace deportivo, el altercado protagonizado por Leandro Paredes se convirtió en una de las imágenes más comentadas tras la final del Mundial 2026. Ahora todas las miradas estarán puestas en la decisión que tome la FIFA, cuyo reglamento contempla castigos severos para actos de conducta violenta, mientras España disfruta de su consagración y Argentina espera conocer el alcance de las sanciones disciplinarias que podrían derivarse de los incidentes ocurridos al término del encuentro.

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