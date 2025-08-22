Fuera de Saprissa: Newton Williams sorprende a todos con la noticia que cambia su futuro lejos de Costa Rica

El paso de Newton Williams por Deportiva Saprissa parecía haberse terminado en silencio tras la grave lesión que sufrió meses atrás. El delantero panameño fue diagnosticado con rotura de ligamento cruzado y meniscos, una dolencia que lo dejó automáticamente fuera de las canchas por al menos nueve meses y que lo marginó de cualquier plan inmediato en Tibás.

Con ese panorama, en el club morado daban por sentado que Williams no volvería a tener participación esta temporada y que lo único que restaba era cumplir con los tiempos de recuperación hasta finalizar su contrato de préstamo. Sin embargo, una noticia inesperada cambió por completo el escenario.

¿Cuál es la sorpresa que generó Newton Williams?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Newton Williams ya comenzó a realizar entrenamientos en bicicleta y otras rutinas físicas, algo inusual en esta etapa de la rehabilitación. El reporte agrega que el atacante podría recibir el alta médica antes de los nueve meses que se estimaron en un inicio.

Esa posibilidad abre una doble lectura en el entorno del Saprissa. Por un lado, al club le conviene que el futbolista esté recuperado antes, pues si alcanza el alta médica en abril, cuando el mercado de fichajes está abierto, podría rescindirse su préstamo y liberar así un espacio en la planilla.

Por el contrario, si la recuperación cumple los nueve meses iniciales, el panameño debería permanecer vinculado al equipo hasta que finalice su contrato, lo que significaría mantener ocupado un cupo en el plantel sin posibilidad de que aporte dentro de la cancha.

De momento, la evolución de Williams ha sorprendido a propios y extraños, y su futuro inmediato parece alejarse de Tibás. Lo que está claro es que Saprissa sigue de cerca su recuperación, no tanto pensando en verlo de regreso vestido de morado, sino en la conveniencia de resolver lo antes posible su situación contractual.