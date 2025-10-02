Llegó a Saprissa como un fichaje de lujo, no logró destacarse y ahora hace enojar a todos los morados: “Disfruten”

En la previa al partido de Olimpia de Honduras contra Cartaginés en Tegucigalpa por la Copa Centroamericana, uno de los futbolistas del club catracho encendió la polémica con unas declaraciones que no pasarán desapercibidas en Costa Rica.

Se trata de Michael Chirinos, quien en su momento llegó como un fichaje de lujo al Deportivo Saprissa. Sin embargo, su paso por Tibás fue corto y sin mayor brillo. Aunque anotó un gol en una final frente a Herediano, su rendimiento no terminó de convencer y rápidamente regresó al fútbol hondureño.

Hoy, como figura de Olimpia, Chirinos volvió a los micrófonos y lanzó una frase que cayó mal en la afición morada. Consultado por los medios de comunicación, el catracho aseguró que no hay comparación con el club que actualmente defiende.

¿Qué fue lo que dijo Chirinos y molestará a los morados?

“Lo que podemos decir es que disfruten, ya que están en la mejor institución de Centroamérica”, expresó, en referencia a sus compañeros que celebran los recientes éxitos del león catracho.

Chirinos no pudo destacarse en Saprissa. (Foto: Saprissa )

La declaración genera resquemor entre los seguidores saprissistas, quienes no olvidan su discreto paso por Tibás y ahora ven cómo el jugador elogia a Olimpia, rival histórico en la región y con quien Saprissa ha compartido intensas batallas internacionales.

Mientras tanto, el conjunto hondureño busca volver a la cima a nivel regional, luego de dos ediciones sin superar la fase de grupos en la Copa Centroamericana. Su último gran título fue la Liga Concacaf en 2022, y ahora pretende repetir la historia. Eso sí, las palabras de Chirinos ya hicieron ruido en Costa Rica y seguramente se recordarán en caso de un cruce futuro ante el Monstruo.