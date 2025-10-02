La mejor noticia para Saprissa: Vladimir Quesada recibe dos refuerzos de lujo antes de enfrentar a San Carlos

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento clave en el Apertura 2025. El equipo de Vladimir Quesada pelea en la parte alta de la tabla y se prepara para dos partidos de máxima exigencia: primero la visita al Carlos Ugalde para enfrentar a San Carlos y, pocos días después, el esperado clásico nacional ante Alajuelense el 19 de octubre.

En medio de ese panorama competitivo, el club tibaseño recibió una noticia que ilusiona a la afición y fortalece al plantel. Este jueves, Saprissa compartió en sus redes sociales imágenes de dos jugadores que regresaron a los entrenamientos tras superar problemas de salud que los habían mantenido alejados del terreno de juego.

¿Cuáles son los refuerzos que tendrá Saprissa?

Se trata de Kenay Myrie y Alberth Barahona, dos futbolistas que vuelven a disposición de Quesada. Myrie sufrió un esguince en su tobillo derecho que lo marginó de varias jornadas, mientras que Barahona vivió un momento delicado al ser hospitalizado por mareos y malestares en el pecho, lo que encendió las alarmas dentro del club.

Publicidad

Publicidad

La reaparición de ambos no solo se dio en lo deportivo, sino también en un entorno cargado de emociones. Los futbolistas participaron en una actividad junto a miembros de la Fundación Esdras y compartieron con Ferdinand Solano, bicampeón centroamericano de atletismo. Además, celebraron con adultos mayores por su semana especial y rindieron homenaje a don Antonio Sequeira, quien cumplió 100 años.

Myrie y Barahona volvieron a entrenar en Saprissa. (Foto: Saprissa)

Publicidad

Para la institución morada, estas imágenes no solo representan el regreso de dos piezas importantes en el plantel, sino también un mensaje de unión y compromiso. Myrie y Barahona aparecen sonrientes, en contacto con la comunidad y listos para volver a aportar en el campo, justo cuando Saprissa más los necesita.

Publicidad

ver también Saprissa le ofreció más dinero, pero Pedro Troglio eligió a Olimpia por una razón que no gustará en Tibás

Con San Carlos como próximo reto y el clásico a la vuelta de la esquina, Vladimir Quesada recibe dos refuerzos de lujo en el momento más oportuno. La afición morada celebra el regreso de Kenay y Alberth, confiando en que su aporte será clave para sostener la lucha por la cima del campeonato.