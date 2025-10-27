Es tendencia:
Quita puntos: la buena noticia para Vladimir Quesada y Saprissa que no gustará en Alajuelense

Se acerca la recta final del Torneo Apertura 2025 y en el Deportivo Saprissa llegó un alivio necesario. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Vladimir Quesada con Saprissa
© SaprissaVladimir Quesada con Saprissa

En medio de la recta final del Torneo de Apertura 2025, la lucha por el primer lugar entre la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez y el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada, continúa siendo intensa.

Sin embargo, una situación relacionada con la regla de los minutos Sub-21 siempre está presente en todos los clubes, por lo cual un cambio de panorama en la tabla de posiciones se mantiene a la vista hasta el final.

Un alivio para el Deportivo Saprissa

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada continúa avanzando en el cumplimiento de la regla Sub-21 tras sumar 137 minutos con jugadores jóvenes en el partido frente a Puntarenas.

Con este aporte, el conjunto morado alcanzó un total de 1,018 minutos, quedándole pendientes únicamente 182 para cumplir con lo exigido por la normativa de Unafut. Por lo que tendrá tiempo suficiente para estar en la lista buena y no sufrir ninguna quita de puntos.

Saprissa registra a 1018 con la regla del Sub-21

Saprissa registra a 1018 con la regla del Sub-21

¿Cuál es el castigo de no cumplir con la norma?

Recordemos que, según la regla Sub-21, cada equipo solo puede acumular un máximo de 180 minutos por partido con jugadores jóvenes.

Así que en caso de no cumplir con el requisito total al finalizar el torneo, los clubes serán sancionados con la pérdida de tres puntos en la mesa y quedarán en desventaja en caso de un empate en la tabla de posiciones.

Con solo cinco fechas restantes en la fase regular del Torneo de Apertura 2025, el cumplimiento de la regla Sub-21 se ha convertido en un tema crucial para varios equipos. Hasta el momento, únicamente Liberia, Alajuelense y San Carlos han logrado completar los minutos exigidos por Unafut.

