Pedro Troglio dirigió a Olimpia en dos ciclos. El técnico argentino tuvo su primera parte entre 2019 y 2012. Luego, regresó en 2022 y se marchó en 2024. Durante estos años, cosechó un total de nueve títulos: levantó ocho a nivel local y uno en el plano internacional.

Actualmente, Troglio comanda tácticamente a Banfield en la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, antes de regresar a su país natal, tuvo ofertas para convertirse en el director técnico del Deportivo Saprissa.

El entrenador reconoció que el equipo morado lo llamó en varias oportunidades, precisamente cuando tenía contrato con Olimpia, tanto en la primera como en la segunda etapa. No obstante, decidió quedarse en Honduras a pesar de haber recibido una propuesta económica mayor.

Publicidad

Publicidad

ver también Anuncio oficial: Saprissa confirma el refuerzo más celebrado por Vladimir Quesada

¿Por qué Pedro Troglio rechazó a Saprissa y se quedó en Olimpia?

En una entrevista con el periodista Feisal Rishmawy, el técnico del cuadro banfileño reveló la razón por la que prefirió seguir en Olimpia: “Yo estaba dirigiendo a Olimpia, que para todos los que estábamos ahí el mejor equipo de Centroamérica. Estoy ganando, en un país que me gustaba, en una ciudad cómoda, estaba feliz y la gente me quería. ¿Qué voy a cambiar? Con ese Olimpia habíamos llegado a los lugares que queríamos“.

Además, dio detalles de quién se comunicó con él para llegar al conjunto de Tibás: “Estuve cerca de Saprissa, dos o tres veces tuve la posibilidad de ir. Me llamaba el director deportivo, (Sergio) Gila“.

Publicidad

Semanas atrás, surgió la noticia de que Troglio estaba en los planes de Saprissa después de la salida de Paulo Wanchope, es decir, antes de la vuelta de Vladimir Quesada. Finalmente, el equipo morado desistió de la posibilidad, ya que no podía pagar (por su crisis económica) sus pretensiones salariales, algo que sí pudo hacer años atrás.