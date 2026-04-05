Liquidó a Fedefútbol y Unafut: presidente de Saprissa apunta sin filtro a los responsables de la crisis en La Sele

En la previa del duelo entre el Deportivo Saprissa y Guadalupe, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2026, Roberto Artavia tomó los micrófonos y no se guardó absolutamente nada.

El presidente morado brindó declaraciones en exclusiva a Radio Monumental, donde aprovechó la antesala del encuentro en La Cueva para analizar la situación de su equipo, pero también para lanzar fuertes verdades sobre el estado crítico de la Selección de Costa Rica.

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El vergonzoso 5-0 sufrido recientemente ante Irán fue la gota que derramó el vaso. Esa humillante derrota trajo de vuelta los peores fantasmas de un combinado patrio que no solo fracasó estrepitosamente en su objetivo de asegurar la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026, sino que arrastra ya varios años mostrando un fútbol de muy bajo vuelo.

Borrón y cuenta nueva en el torneo nacional

Para Artavia, el primer paso obligado para sacar a La Sele de este pozo es que los entes organizadores de la Primera División, es decir, la Fedefútbol y la Unafut, asuman su cuota de responsabilidad y ejecuten una reestructuración profunda del campeonato nacional.

“Hay que mejorar todo el torneo nacional. Nosotros tenemos un torneo donde la dinámica no es la que tienen nuestros rivales“, sentenció el dirigente agregando que hoy en día Costa Rica choca contra selecciones que “tienen mucho mejor dinámica en su campeonato, mucho más gente compitiendo en ligas importantes del extranjero, y que por lo tanto cuando se incorporan al equipo lo fortalecen enormemente“.

Artavia dejó a la Fedefútbol en una posición incómoda (Saprissa).

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En esa misma línea, el mandamás del Monstruo lanzó una fuerte advertencia sobre la soberbia con la que históricamente se ha mirado a los rivales del Caribe. Como quedó en evidencia durante la última eliminatoria, estas selecciones insulares han experimentado un crecimiento exponencial tras incorporar a jugadores de la diáspora internacional.

“Cuando aquí se dijo ‘esto es pan comido, vamos contra Surinam, vamos contra Haití‘ yo les dije ‘no, vamos contra segunda división francesa, contra segunda división de Holanda, y ahí se juega fútbol de muy alto nivel’“, disparó Artavia.

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Haití fue una de las grandes sorpresas de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (ESPN).

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Para cerrar, dejó la tarea sobre la mesa de los directivos de Fedefútbol y Unafut: “Debemos dejar de menospreciar a nuestros rivales y concentrarnos realmente en mejorar nuestro torneo en todos los aspectos: las canchas, la competencia, el arbitraje, la dinámica, la preparación física, la selección de los jugadores en selecciones menores“.

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En síntesis