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Fue el primer jugador tico convocado a un Mundial y ahora en escalar el Everest: ex Saprissa subió 5.364 metros para alcanzar su sueño

Exmundialista tico y exjugador de Saprissa cumple su sueño en el Everest: descubre más detalles sobre este importante logro.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Ex Saprissa y primer convocado tico al Mundial cumple su sueño
© GeminiEx Saprissa y primer convocado tico al Mundial cumple su sueño

José Jaikel Aguilar, exseleccionado de Costa Rica en Italia 90, hizo realidad uno de los sueños más importantes de su vida al llegar al Campo Base del Monte Everest, en Nepal, a 5.364 metros de altura.

Fuera del fútbol, el exdelantero del Saprissa vivió una experiencia muy especial, cumpliendo una meta personal que había anhelado durante mucho tiempo.

El propio Jaikel compartió con emoción parte de ese proceso en sus redes sociales, donde contó que avanzaba en su objetivo de celebrar sus 60 años en el Campo Base del Everest. Su travesía refleja cómo, décadas después de su paso por el Mundial, sigue encontrando nuevos retos y motivos de superación lejos de las canchas.

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Preparación rumbo al desafío más alto

Antes de emprender su aventura, Jaikel Aguilar contó con el respaldo del experimentado montañista costarricense Warner Rojas, quien le brindó asesoría clave para enfrentar un reto de esta magnitud.

El proceso incluyó una preparación integral, abarcando aspectos como el equipo adecuado, la alimentación, la hidratación y, sobre todo, la adaptación a la altura, un factor determinante para este tipo de expediciones.

El exjugador del Deportivo Saprissa y exmundialista de Italia 90, José Jaikel, publicó este Viernes Santo el particular regalo que se dio al cumplir sus 60 años: escalar el Everest.

Jaikel, umplió su sueño de celebrar el cumpleaños en el Campo Base del Everest.

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Como parte de su entrenamiento, el exfutbolista realizó ascensos previos que le permitieron evaluar su condición física, entre ellos la subida al volcán La Malinche en México.

Dicha etapa fue fundamental para confirmar su capacidad de resistencia y adaptación, respaldada por una sólida base aeróbica y constancia, elementos que terminaron siendo decisivos para alcanzar su objetivo.

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Su paso por Saprissa y una carrera breve pero destacada

José Jaikel Aguilar tuvo una carrera corta en la primera división, ya que jugó apenas seis años al más alto nivel.

La mayor parte de su trayectoria la desarrolló con el Deportivo Saprissa y también pasó una temporada por Herediano, club en el que puso fin a su etapa como futbolista a los 28 años, cuando ya se había graduado como ingeniero industrial.

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José Jaikel, exdelantero de la Selección Nacional. Foto tomada de Costa Rica Retro Fútbol.

Jaikel fue delantero del Deportivo Saprissa junto a Evaristo Coronado.

Del Mundial de Italia 90 a una conquista inolvidable

Jaikel Aguilar, recordado por integrar la histórica Selección de Costa Rica en Italia 1990, demuestra que los grandes desafíos no terminan con el retiro del fútbol.

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Además, su historia con aquella Copa del Mundo tiene un detalle especial: fue el primer jugador al que Bora Milutinović le confirmó que estaría en la convocatoria para Italia 90, en una decisión que marcó uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con el paso de los años, el exjugador encontró nuevas metas fuera del deporte y convirtió su llegada al Campo Base del Everest en una muestra de esfuerzo, disciplina y superación personal, llevando el nombre de Costa Rica hasta uno de los escenarios más exigentes y emblemáticos del mundo.

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Datos claves

  • José Jaikel Aguilar cumplió uno de sus mayores sueños al llegar al Campo Base del Everest a 5.364 metros de altura.
  • Fue parte de la histórica selección de Costa Rica en Italia 90 y fue el primer jugador convocado por Bora Milutinović para ese Mundial.
  • Su historia refleja superación, ya que siguió planteándose grandes retos personales incluso después de retirarse del fútbol.

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