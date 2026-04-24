“Tenemos todas las pruebas”: Alonso Solís desata el caos en la Fedefútbol con una denuncia que paraliza a Costa Rica

El Municipal Desamparados, equipo dirigido por Alonso Solís, había firmado una actuación redonda en los octavos de final del Torneo LINAFA Segunda B (la tercera división del fútbol de Costa Rica).

Los desamparadeños aplastaron a El Valle FC de Limón con un contundente marcador global de 9 a 1, luego de imponerse 6-1 en el partido de ida y 0-3 en la vuelta. Sin embargo, todo este mérito deportivo corre el riesgo de esfumarse.

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¿Eliminados por el escritorio?

El cuadro caribeño presentó una apelación formal argumentando que Desamparados alineó en el primer compromiso a jugadores extranjeros que no tenían su documentación al día. En una primera instancia, LINAFA le dio la razón a los limonenses, castigando a los pupilos del ex Deportivo Saprissa con una derrota de 0-3 en el escritorio.

El equipo de Solís había vapuleado a El Valle FC (Municipal Desamparados).

Esta resolución dejó la serie igualada 3-3, desatando un caos administrativo que obligó al Comité de Competición a no programar el choque de ida de los cuartos de final frente a Municipal Puntarenas mientras se estudia la contraapelación de Desamparados.

La denuncia de Alonso Solís

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Alonso Solís utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un mensaje incendiario que salpica a la organización del fútbol aficionado y, por línea directa de jerarquía, a la cúpula de la Fedefútbol.

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“Esto que voy a escribir es a título personal. Municipal Desamparados no tiene nada que ver con mis comentarios“, arrancó aclarando el técnico, para luego disparar con todo: “Pero lo que nos están haciendo no es justo y tenemos todas las pruebas, así que confiamos en Dios que los que mandan hagan justicia“.

Alonso Solís no se guardó nada y explotó en sus redes sociales (Instagram).

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“Tengo muchísimas cosas que he visto y aprendido de esta liga y que hay que cambiar, pero ya no puedo seguir callándome todo lo que veo“, sentenció el ídolo de Saprissa.

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Por el momento, el Comité de Competición de LINAFA acogió para estudio la contraofensiva legal del Municipal Desamparados. A raíz de esto, el torneo se encuentra parcialmente paralizado, a la espera de una resolución definitiva que aclare quién avanza.

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En síntesis