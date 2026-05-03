Amaños en Costa Rica: la denuncia de Gustavo Herrera en Panamá destapa otra grave acusación contra Fedefútbol

El escándalo por presunto amaño de partidos que sacudió al fútbol de Panamá este fin de semana, tras la denuncia pública del delantero Gustavo Herrera, no tardó en cruzar la frontera y salpicar a Costa Rica.

Durante la transmisión de la semifinal de ida del Clausura 2026 entre Municipal Liberia y Deportivo Saprissa, los conductores de Teletica Radio aprovecharon el espacio para lanzar fuertes señalamientos sobre situaciones similares que ocurren en el ascenso tico.

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Fedefútbol también queda en la mira

En la previa del duelo entre aurinegros y morados, el periodista Andrés González aseguró que la indignación por lo sucedido en suelo canalero no debería desviar la atención de lo que pasa en la Segunda División.

“Es muy delicado, es algo que salpica a todo el mundo. No es la primera vez, lamentablemente, y si nosotros nos asustamos por lo que pasa en Panamá es solo de echarle un vistazo a lo que pasa en la Liga de Ascenso, con esas goleadas, con partidos que, como no dan por televisión, las casas de apuestas ponen cualquier cantidad de dinero“, disparó González.

¿Existen situaciones de amaño de partidos en la Liga de Ascenso? (Wikipedia).

En su intervención, el comentarista también cuestionó el rol del fiscal Carlos Ricardo Benavídez, de quien, aseguró, esperaba una gestión mucho más estricta. “A mí me extraña en algunas ocasiones el actuar de la Fedefútbol. Yo pensé que cuando llegaba el señor Carlos Ricardo Benavídez se iba a ver la mano dura y las decisiones fuertes, por lo menos para tener dudas sobre algún accionar de la Fedefútbol“, expresó.

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Carlos Ricardo Benavídez, fiscal de la Fedefútbol desde 2022 (FCRF).

“Al fin de cuentas me parece que hasta los mismos compañeros lo metieron en esa misma toma de decisiones hasta permisivas, poco controladas, y eso también es muy lamentable. Veremos qué sucede con el fiscal, pero hay muchas cosas en Fedefútbol que deberían mejorar“, concluyó Andrés González.

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La postura fue respaldada inmediatamente por su compañero de transmisión, Christian Sandoval, quien resumió: “Que lo de Panamá se vea con asombro, sí. Pero antes veamos lo que hay aquí, las cosas serias que están pasando acá y que todo el mundo se queda callado“.

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En síntesis

El periodista Andrés González advirtió sobre situaciones irregulares en la Liga de Ascenso.

González cuestionó la falta de “mano dura” en la Fedefútbol, mencionando específicamente que esperaba mayor control tras la llegada de Carlos Ricardo Benavides.

Christian Sandoval secundó la denuncia, afirmando que en Costa Rica están pasando “cosas serias” que se mantienen en silencio.