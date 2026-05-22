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“Está en conversaciones”: Styven Vásquez negocia con un equipo de Costa Rica para salir de México

El futbolista de La Selecta no continuaría en México tras haber llegado a principios de este año.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero salvadoreño podría tener su segunda experiencia como legionario.
© @LaSelecta_SLVEl delantero salvadoreño podría tener su segunda experiencia como legionario.

El futuro de Styven Vásquez podría dar un giro inesperado después de lo que fue su salida en enero hacia México. El delantero de La Selecta se encuentra en el Irapuato FC, club que atraviesa una crisis financiera y administrativa que pone su participación en riesgo.

Por este motivo, el ex Firpo buscaría cambiar de equipo para la nueva temporada. Tras jugar 10 partidos en la Liga Expansión MX y marcar tres goles, su nombre suena en Costa Rica para disputar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica.

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Cartaginés negocia con Styven Vásquez para sumarlo a su planilla

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el atacante de 23 años “está en conversaciones” para convertirse en nuevo jugador del Club Sport Cartaginés. De confirmarse este traspaso, Vásquez tendría su segunda experiencia como legionario.

No está hecho ni cerrado pero sí es opción concreta, los brumosos también analizan otras alternativas“, agregó la fuente mencionada desde Costa Rica. El equipo de Cartago sería un gran paso para el delantero salvadoreño, ya que es uno de los animadores de la competencia tica.

Captura de X.

Captura de X.

Styven Vásquez podría ganar mayor visibilidad con el Cartaginés, equipo que llegó a la semifinal del último campeonato y perdió apenas por 1-0 en el marcador global frente al campeón nacional Herediano. Su técnico es Amarini Villatoro, entrenador chapín.

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Los salvadoreños que se encuentran en la liga de Costa Rica

De concretarse la llegada a Costa Rica, sería el cuarto jugador salvadoreño que se sumaría a la Liga Promérica. Actualmente, Mario González y Christian Martínez se encuentran en San Carlos, mientras que Adán Clímaco pertenece a Pérez Zeledón.

En síntesis

  • El delantero Styven Vásquez busca salir del Irapuato FC de México por crisis financiera.
  • El Club Sport Cartaginés negocia la incorporación de Styven Vásquez para el Torneo Apertura.
  • Styven Vásquez anotó tres goles en diez partidos dentro de la Liga Expansión MX.
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