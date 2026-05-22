Saprissa se mueve rápido para preparar la planilla de cara al Apertura 2026, en el que tendrá una gran presión por conseguir el título.

El Deportivo Saprissa ya tiene a su primer fichaje para disputar la nueva temporada. El Monstruo hará oficial en los próximos días la llegada de Andrey Soto, futbolista que arribará desde el Municipal Pérez Zeledón.

El presidente del conjunto generaleño, Juan Luis Artavia, se lo confirmó este viernes a Teletica. “Va para Saprissa, la negociación con Saprissa fue mejor”, anunció sobre lo que será la nueva contratación que Hernán Medford tendrá a su disposición.

De esta manera, Saprissa se adelanta a Alajuelense y le roba un fichaje que tenía en carpeta el conjunto rojinegro. Los manudos estaban interesados en sus servicios a raíz de la salida de Kenneth Vargas, pero ahora deberán buscar en otro lado.

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Andrey Soto, que ya fue campeón en su paso por Herediano, jugará nuevamente en un equipo grande de Costa Rica. Además de su llegada, se da otra operación en simultáneo, ya que el conjunto morado cederá un futbolista a Pérez Zeledón.

La llegada de Andrey Soto significa que Kenneth González se irá a Pérez Zeledón

Con el arribo de Soto, el que se marcha cedido es Kenneth González. El mediocampista de 21 años tiene contrato con Saprissa hasta el 2029, por lo que será una oportunidad para que juegue los minutos que no tuvo en la última temporada.

En la 2025-2026, González apenas disputó 155′ entre todas las competencias. Con quien más tiempo pudo estar en cancha fue con Hernán Medford, quien lo alineó como titular en las semifinales del Torneo de Copa ante Liberia. Luego, en la fase final no tuvo lugar.

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En resumen