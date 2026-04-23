Liberia cerró un fichaje que interesaba a Saprissa y ahora los morados podrían quitarle esta figura a José Saturnino Cardozo: “Opción real”

El mercado de fichajes volvió a activarse en Costa Rica y Liberia; después de meterse en las semifinales del Clausura 2026, logró asegurar al guardameta Rodiney Leal, que en su momento estaba en el radar de Saprissa.

Cabe recordar que, cuando Vladimir Quesada todavía estaba al frente de Saprissa, uno de los nombres que aparecía entre las opciones para reforzar la portería de cara al Clausura 2026 era el de Rodiney Leal.

Sin embargo, en aquel momento el guardameta optó por mantenerse en Guadalupe y no se concretó su llegada al conjunto morado.

Aun así, ahora en medio de esas negociaciones, el cuadro morado también podría responder intentando llevarse a una pieza importante del equipo que dirige José Saturnino Cardozo.

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¿Cuál es la pieza importante de Liberia que podría llevarse Saprissa?

La pieza importante de Liberia que podría llevarse Saprissa sería su portero, Antonny Monreal, ya que, según informó La Voz Saprissista, el guardameta se mantiene en el radar del conjunto morado como una opción real para reforzar el arco.

Antonny Monreal podría ser nuevo jugador del Saprissa

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De acuerdo con esa versión, la propuesta económica de Saprissa sería superior a la de Liberia, lo que podría facilitar su llegada en los próximos mercados, convirtiéndolo en una posible baja sensible para el equipo de José Saturnino Cardozo.

“El arquero continúa siendo una opción real para reforzar el arco del Deportivo Saprissa. La propuesta económica del Monstruo sería superior a la de Liberia, por lo que su llegada podría concretarse en junio o bien en enero, tomando en cuenta que su contrato actual vence en diciembre de 2026“, se compartió desde La Voz Saprissista.

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Datos claves

Antony Monreal es el principal objetivo de Saprissa para reforzar la portería , según La Voz Saprissista.

, según La Voz Saprissista. La oferta económica del club morado sería superior a la de Liberia, lo que aumenta las posibilidades de su fichaje.

Su contrato actual vence en diciembre de 2026, por lo que su llegada podría darse en próximos mercados (junio o enero).