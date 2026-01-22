“Muy vistoso”: la frase de Vladimir Quesada que tomó por sorpresa a Saprissa después del triunfo

El Deportivo Saprissa consiguió un triunfo clave al imponerse 0-1 ante Sporting en condición de visitante, un resultado que le permite tomar aire en el Clausura y cortar una racha de dudas. Sin embargo, más allá del marcador, lo que más llamó la atención fue el análisis directo y poco habitual de su entrenador, Vladimir Quesada.
Tras el partido, el estratega morado no se limitó a celebrar los tres puntos y sorprendió al reconocer que venían teniendo grandes rendimientos. Mientras la afición morada explotaba de enojo, él destacó el nivel de su equipo.
¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre el nivel de Saprissa?
“Fuimos un equipo muy ordenado, en una cancha sumamente difícil, que nos pesó. Quien entrena normalmente aquí aprende a conocerla y a nosotros nos pesó durante todo el partido. Nosotros trabajamos y entrenamos en una cancha de césped natural, es meritorio lo del día de hoy”, afirmó Vladimir Quesada.
El entrenador también aprovechó para defender el trabajo realizado en partidos anteriores: “Hicimos un gran partido ante Puntarenas, con un juego muy vistoso y un gran primer tiempo ante Heredia, no tanto el segundo tiempo, pero no un desastre”, añadió.
Saprissa logró un importante triunfo ante Sporting.
Quesada cerró su análisis con una reflexión que resume su postura tras el triunfo: no siempre el fútbol vistoso garantiza resultados: “El fútbol de hoy no fue tan vistoso como en otros juegos, pero ganamos. El fútbol es como la vida, cuando hemos propuesto y tratado de jugar bonito, no siempre ganamos”.
ver también
Keylor Navas a Saprissa: el nuevo presidente morado revela qué debe pasar para que se dé su regreso
Saprissa ganó, pero su entrenador dejó claro que el camino no fue sencillo y que, en ciertos escenarios, adaptarse y resistir también es parte de competir. Por ahora, Vladimir Quesada respira y estira su estadía en Tibás.