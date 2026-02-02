Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

No se olvidó de Paté Centeno: el primer mensaje de Hernán Medford tras ser confirmado como DT de Saprissa

Hernán Medford tuvo presente el nombre de Walter Centeno en medio de un nuevo comienzo con el Deportivo Saprissa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
El primer mensaje de Hernán Medford que involucra a Paté Centeno
El primer mensaje de Hernán Medford que involucra a Paté Centeno

Prácticamente a Hernán Medford le falta solo la firma para ser de manera oficial nuevo entrenador del Deportivo Saprissa tras el fracaso de Vladimir Quesada al mando del combinado morado en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, en esta ecuación también se involucra Paté Centeno, que a pesar de tener contrato con AD San Carlos, era uno de los nombres que sonaban para hacerse cargo de los morados.

A pesar de esto, Hernán Medford decidió realizar una publicación polémica en sus redes sociales sin olvidarse de Paté Centeno.

“En conversaciones”: Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT

ver también

“En conversaciones”: Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT

Hernán Medford no se olvidó de Paté Centeno

Medford a través de sus redes sociales no dejó por fuera a Paté Centeno dentro de su once ideal histórico de la Selección de Costa Rica, un gesto que reconoce el peso y la huella que dejó el exvolante en la Tricolor.

Paté Centeno todavía no debutó en San Carlos, pero ya pusieron en jaque su futuro:
Paté Centeno con San Carlos

La elección del “Pelícano” resalta la calidad, liderazgo y aporte futbolístico de Centeno en una generación que marcó época, colocándolo junto a referentes indiscutibles del fútbol costarricense.

Publicidad
Once histórico de la Selección de Costa Rica por Hernán Medford

Once histórico de la Selección de Costa Rica por Hernán Medford

El once histórico de la Selección de Costa Rica que presentó Medford: Keylor Navas, Giancarlo González, Mario Cordero, A. Grant, Celso Borges, Bryan Ruiz, Walter Centeno, Gilberto Martínez, Paulo Wanchope, Alejandro Morera y Hernán Medford. DT: Jorge Luis Pinto.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa presentó a Hernán Medford y anunció a sus primeros refuerzos
Deportivo Saprissa

Saprissa presentó a Hernán Medford y anunció a sus primeros refuerzos

“No lo dejaron”: Saprissa recibe la primera negativa tras la llegada de Hernán Medford
Deportivo Saprissa

“No lo dejaron”: Saprissa recibe la primera negativa tras la llegada de Hernán Medford

"En conversaciones": Hernán Medford ya negocia una de sus primeras incorporaciones
Deportivo Saprissa

"En conversaciones": Hernán Medford ya negocia una de sus primeras incorporaciones

“Un idiota en el poder”: jugador de LDA explota tras las elecciones
Liga Deportiva Alajuelense

“Un idiota en el poder”: jugador de LDA explota tras las elecciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo