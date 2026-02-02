No se olvidó de Paté Centeno: el primer mensaje de Hernán Medford tras ser confirmado como DT de Saprissa

Prácticamente a Hernán Medford le falta solo la firma para ser de manera oficial nuevo entrenador del Deportivo Saprissa tras el fracaso de Vladimir Quesada al mando del combinado morado en el arranque del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, en esta ecuación también se involucra Paté Centeno, que a pesar de tener contrato con AD San Carlos, era uno de los nombres que sonaban para hacerse cargo de los morados.

A pesar de esto, Hernán Medford decidió realizar una publicación polémica en sus redes sociales sin olvidarse de Paté Centeno.

Hernán Medford no se olvidó de Paté Centeno

Medford a través de sus redes sociales no dejó por fuera a Paté Centeno dentro de su once ideal histórico de la Selección de Costa Rica, un gesto que reconoce el peso y la huella que dejó el exvolante en la Tricolor.

Paté Centeno con San Carlos

La elección del “Pelícano” resalta la calidad, liderazgo y aporte futbolístico de Centeno en una generación que marcó época, colocándolo junto a referentes indiscutibles del fútbol costarricense.

Once histórico de la Selección de Costa Rica por Hernán Medford

El once histórico de la Selección de Costa Rica que presentó Medford: Keylor Navas, Giancarlo González, Mario Cordero, A. Grant, Celso Borges, Bryan Ruiz, Walter Centeno, Gilberto Martínez, Paulo Wanchope, Alejandro Morera y Hernán Medford. DT: Jorge Luis Pinto.