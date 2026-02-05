Es tendencia:
“Equipo chico”: desde México sorprenden a Olimpia tras su caída ante América en la Concachampions 2026

América ganó en Honduras, pero en México importan las formas y esto han dicho de lo que pasó en Concachampions ante Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

América se metió a Honduras y sacó un triunfo 1-2 ante Olimpia.
América se metió a Honduras y sacó un triunfo 1-2 ante Olimpia.

El triunfo del América 1-2 ante el Olimpia sigue dejando secuelas muy marcadas en México. El triunfo azteca deja dudas a pesar de ganar en una de las canchas más complicadas de Centroamérica.

André Jardine salió complacido con el trabajo de los suyos, pero la prensa azteca no ve el triunfo de las Águilas como un logro y más añadiendo cómo viene el equipo.

“Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

Olimpia por tramos del partido fue mejor que el Ame y de no ser por un gol tardío de Ramón Juárez, el empate parecía el resultado más correcto.

Desde México le pegan duro al América por su resultado ante Olimpia

“No es fácil meterse a Honduras a ganar, también tenía esa idea. Este triunfo le sabe a oro”, dijo el analista de Somos Fox Yosgart Gutiérrez, ex portero de Cruz Azul.

A estas palabras se le sumó Claudia García, quien le quitó mérito al triunfo de las Águilas, entre muchas cosas por hacer tiempo en el final del juego.

Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

“De verdad, vamos a ubicarnos. Es súper todopoderoso América, el más grande del mundo, del universo, el tricampeón del súper Jardine, el que todo lo hace bien, incluso vender su propio estadio, y gana 1-2 ante el Olimpia, pidiendo la hora, perdiendo el tiempo como equipo chico“.

La vuelta se juega el próximo miércoles 11 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes, América con un empate, una derrota 0-1 o una victoria estará en la siguiente ronda.

