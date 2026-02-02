“No lo dejaron”: Saprissa recibe la primera negativa de un jugador tras la llegada de Hernán Medford al banquillo morado

La inminente llegada de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa ya empieza a generar movimientos y primeras tensiones en el mercado, incluso antes de consolidar su proyecto deportivo.

En ese contexto, el club morado recibió su primer revés en la gestión por reforzar el plantel, luego de que no lograra concretar la repesca de un jugador pretendido.

¿Cuá es la primera negativa que ha recibido Saprissa con la llegada de Hernán Medford?

El periodista Kevin Jiménez explicó en su programa Seguimos que Saprissa intentó recuperar a Samir Taylor, pero Guadalupe se negó a dejarlo salir debido a las condiciones contractuales.

Según detalló Jiménez, el préstamo aún tiene seis meses de vigencia y, aunque se hablaba de una supuesta cláusula, esta no existía, por lo que el club morado debía pagar para concretar el regreso.

Samir Taylor con Guadalupe

Guadalupe se mantuvo firme en su postura y solo aceptaba una venta, escenario que Saprissa no contempló, ya que su prioridad era cerrar la salida de Kenay Myrie.

“Saprissa intentó repescar a Samir Taylor y Guadalupe no lo dejó. Saprissa tenía que pagar porque el préstamo termina en seis meses, decían que había una cláusula pero no fue así. Guadalupe se puso fuerte y no lo dejaron salir. Saprissa lo quería tras la venta de Kenay Myrie”, comentó Kevin Jiménez en su espacio de Seguimos.

Recordemos además que Samir Taylor mantiene vínculo contractual con Guadalupe hasta el 30 de junio de 2026, situación que ha sido clave en las negociaciones recientes por su futuro.