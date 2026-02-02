Este lunes, Alianza FC hizo oficial la contratación de Francis Castillo, quien firmó por los próximos seis meses. El extremo izquierdo llega procedente de España tras su último paso por el Atlético Antoniano Juvenil A.

El ex Cádiz llega para cumplir un anhelo con la camiseta del cuadro paquidermo según manifestó en la presentación: “Estoy feliz de estar acá, gracias a Dios por esta oportunidad de jugar acá, se me está cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño, espero aportar mucho al Alianza“.

Castillo tiene como principal objetivo estar bajo las órdenes del Bolillo Gómez en la Selección de El Salvador. “Siento que tendré la oportunidad de intentar volver a la selección nacional, esa es la idea, espero esforzarme mucho para poder ser tomado en cuenta por el profesor Gómez“, comentó.

Francis fue convocado en las dos últimas ocasiones por el técnico colombiano. Sin embargo, no vio minutos y presenció los últimos cuatro juegos desde el banco de suplentes. Aún no hizo su debut en la era del Bolillo. Sólo pudo presentarse en seis oportunidades en el final del ciclo de David Dóniga en 2024.

Castillo en la presentación junto al presidente Sibrián.

Alianza quiere conseguir la 20 con la llegada de Francis Castillo

Este fichaje que logró Alianza trae atrás la idea de conquistar nuevamente la Liga Mayor, aunque el presidente Gonzalo Sibrián pidió tiempo a la afición: “Siento que Alianza merece lo mejor, se debe de fortalecer más. Nuestro objetivo es siempre alcanzar (la Copa) 20, siento que la afición debe de tener un poco más de paciencia, hemos planificado este torneo para poder alcanzar el objetivo“.

En lo que va del Torneo Clausura, los dirigidos por Ernesto Corti apenas sumaron una victoria en cuatro encuentros. Fue justamente la última ante Platense. Hasta el momento, no logran convencer a los aficionados después de haber perdido la final contra Firpo en el Apertura.