Le había dado el sí a Saprissa, no pudieron pagarle el salario, pero el fichaje estrella no está descartado: “Le gustaría ir a Tibás”

El nombre de Jorge Benguché vuelve a estar en la órbita del Deportivo Saprissa. El delantero hondureño fue figura este miércoles en el triunfo de Olimpia 2-1 sobre Cartaginés, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, al marcar el segundo gol de los albos y confirmar el gran momento que atraviesa.

Bengunché quería jugar en Saprissa

Su nivel no pasa desapercibido en Costa Rica. Según reveló el periodista Josué Quesada, Jorge Benguché ya había dado el “sí” a Saprissa durante el último mercado de fichajes, cuando el entonces entrenador Paulo Wanchope buscaba reforzar la delantera morada. Sin embargo, la negociación se cayó porque el club tibaseño no pudo hacerse cargo de las altas pretensiones salariales del atacante.

La historia no termina ahí. En paralelo, Herediano también mostró interés por el ariete catracho, pero Benguché fue claro en su postura: “Le gustaría ir a Tibás”, dejando en evidencia su inclinación por vestirse de morado.

Publicidad

Publicidad

La posibilidad de verlo en el Ricardo Saprissa Aymá no está cerrada del todo. El futbolista mantiene la puerta abierta y el club sigue de cerca su rendimiento, consciente de que en el corto plazo podrían volver a intentarlo si la parte económica lo permite.

Publicidad

En Tibás saben que la llegada de un delantero con el peso y la contundencia de Benguché sería un golpe de efecto, especialmente de cara a la lucha por títulos nacionales e internacionales. Por ahora, su presente sigue ligado al Olimpia, pero la historia reciente confirma que la conexión con Saprissa existe y que el anhelo del jugador es claro.

Publicidad

ver también Saprissa llamó a un técnico internacional en lugar de Vladimir Quesada y se topó con una respuesta inesperada

Así, el fichaje estrella que parecía imposible todavía tiene un hilo de esperanza: Benguché ya le había dicho sí a Saprissa y no oculta sus ganas de jugar en Tibás. La pelota ahora está en manos de la dirigencia morada.