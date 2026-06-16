En pleno Mundial 2026: Saprissa firma a una de las promesas que Hernán Medford ve con buenos ojos

Se trata de un defensor de 21 años, que estuvo recientemente en la Selección de Costa Rica y continuará en las filas de Saprissa.

En el arranque de la pretemporada, Deportivo Saprissa continúa haciendo ajustes en su plantilla de cara a un intenso semestre en el que competirán en el Apertura 2026, la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa. Por lo que su entrenador, Hernán Medford, precisa tener futbolistas de recambio.

Uno de los nombres que probablemente entre en la rotación —como ocurrió en la campaña pasada— es el del defensor Julián González, quien este martes, en pleno Mundial 2026, renovó su contrato con el club morado por tres años.

Saprissa firma a una de las promesas que llenó el ojo de Medford

La firma de González fue anunciada por Saprissa en sus redes sociales, destacando el fuerte ligamen que existe entre el nacido hace 21 años en San José con la institución a la cual llegó cuando tenía 8, aproximadamente. El juvenil de 1,82 metros puede jugar como lateral izquierdo o central.

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Y gracia a su buen rendimiento en categorías menores se ganó un lugar en el primer equipo. Debutó bajo las órdenes de Jeaustin Campos, como titular, el 28 de septiembre de 2022, en un duelo con AD Guanacasteca por el Torneo Apertura.

Desde entonces, estuvo bajo las órdenes de otros estrategas. Pero fue Hernán Medford el que le dio más rodaje: en la última edición del Torneo de Copa, jugó como titular en la revancha ante Carmelita, la serie con Liberia y la final que le ganaron a Sporting FC.

Julián González junto a Erick Lonnis, gerente deportivo del club, y Juan María Latorre, Agente FIFA de la Agencia Lin Group y representante del jugador. (Foto: Saprissa)

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En total, González defendió la camiseta morada en nueve partidos, sumando 672 minutos en Primera. En los próximos meses, lo más seguro es que vuelva a tener más chances de jugar con el “Pelícano”, como alternativa de Jorkaeff Azofeifa y Joseph Mora.

“Deportivo Saprissa agradece el profesionalismo, compromiso y dedicación de Julián, confiados en el gran aporte que hará a nuestra institución en esta nueva etapa de su carrera”, reza el mensaje con el que se cierra la comunicación. Ciertamente, en Tibás ven como un prospecto al medallista de oro con la Selección de Costa Rica en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.