Hansell Arauz rompió el silencio: el mensaje del ex Saprissa tras recibir 15 años de sanción por intento de amaño

El ex Saprissa utilizó sus redes sociales para reaccionar al histórico castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol.

El fútbol costarricense se vio sacudido por una de las sanciones más severas y escandalosas de los últimos años. A finales de junio, la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol confirmó la inhabilitación de tres futbolistas por un intento de amaño de partidos, y entre los nombres castigados destacó el de Hansell Arauz, autor del recordado gol que le dio al Deportivo Saprissa la estrella número 30.

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El delantero de 36 años quedó vetado de cualquier actividad federada por los próximos 15 años. Ante el revuelo que generó este fallo sin precedentes, Arauz reapareció en las redes sociales para emitir su postura.

Arauz fue hallado culpable de intentar amañar un partido en la Liga de Ascenso (X).

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La respuesta de Hansell Arauz

Tras conocerse la lapidaria suspensión, Arauz utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir un posteo en el que se lee la siguiente frase: “El que sabe quién es, no necesita demostrar nada”.

La llamativa defensa de Hansell Arauz (Instagram).

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Quizá, si a lo largo de este proceso hubiera sentido la necesidad de demostrar algo (su inocencia, por ejemplo), hoy no estaría impedido de realizar actividades ligadas al fútbol por una década y media.

¿Qué hizo Arauz para ser suspendido?

Hansell Arauz fue hallado culpable de participar activamente en intentos de amaño de partidos y en la manipulación ilícita de competiciones durante su etapa como jugador del San Carlos FC en la Liga de Ascenso.

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Junto a él, su entonces compañero de equipo, Henry Cooper Bennett, recibió exactamente la misma pena de 15 años. Sin embargo, la peor parte se la llevó Fabián Rodríguez Esquivel, quien fue sancionado con una inhabilitación de 35 años al comprobarse que estuvo envuelto en un segundo intento de amaño.

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De acuerdo con la investigación liderada por Carlos Ricardo Benavides desde la Oficina de Integridad, los hechos ilícitos tuvieron lugar el 7 de abril de 2025. En esa fecha, los tres jugadores se comunicaron con sus colegas del Deportivo Upala con el fin de ofrecerles un incentivo económico para amañar el resultado y dejarse ganar.