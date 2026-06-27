Mazazo para Saprissa: Newton Williams volvió a lesionarse después de superar su rotura de ligamentos

Deportivo Saprissa recibió un duro golpe en plena pretemporada luego de que el delantero Newton Williams abandonara lesionado el partido amistoso en el que los morados cayeron por 3-0 frente a Municipal Liberia. El atacante sufrió una molestia muscular y ahora deberá someterse a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas.

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La noticia fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien informó que el futbolista será evaluado en los próximos días. La situación genera preocupación dentro del club, especialmente por el complicado historial físico que ha acompañado a Williams desde su llegada a Costa Rica.

Otra lesión amenaza el regreso de Newton Williams

El delantero arribó al Saprissa a mediados de 2025 como uno de los principales refuerzos ofensivos. Sin embargo, poco después de incorporarse sufrió una ruptura del ligamento cruzado, lesión que lo mantuvo alejado de la actividad durante más de un año y frenó por completo su adaptación al equipo.

Después de completar un largo proceso de recuperación, Newton Williams estaba listo para volver a competir y pelear por un puesto en el esquema del cuerpo técnico de cara al Torneo Apertura 2026. No obstante, cuando parecía iniciar una nueva etapa, una nueva lesión vuelve a poner en pausa sus aspiraciones.

Mientras el club espera los resultados de los exámenes médicos, existe la esperanza de que se trate únicamente de una lesión muscular leve y no de un problema que implique otro largo periodo de inactividad. El departamento médico será el encargado de establecer el diagnóstico definitivo en los próximos días.

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La lesión del atacante se produjo en el amistoso disputado en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, donde Municipal Liberia se impuso con autoridad gracias a los goles de Erick “Cubo” Torres, Jhon Jairo Ruiz y Jostin Daly. En Saprissa, la prioridad ahora será recuperar a Williams lo antes posible, con la esperanza de que este nuevo contratiempo no retrase nuevamente el regreso de un futbolista llamado a ser una pieza importante en el ataque morado.