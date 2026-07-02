A Erick Lonnis le preguntaron si Saprissa irá por algún jugador de Liberia y su respuesta no pasó desapercibida

El líder del Comité Deprotivo de Saprissa elogió al plantel liberiano, que atraviesa días de incertidumbre tras la detención Wilder Eusse y la quita de la licencia que le impide al club competir en Primera División.

Deportivo Saprissa presentó en la rueda de prensa de jueves a su nuevo patrocinador, Castrol, y a los siete futbolistas que reforzarán la plantilla comandada por Hernán Medford en el venidero semestre para competir tanto en el Torneo Apertura 2026 como en la Copa Centroamericana.

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Cinco de ellos son juveniles de las categorías menores. Y algunos, incluso, ya han hecho su debut con el primer equipo: se trata de Thiago Cordero, Mathías Elizondo, Fabricio Urbina, Ian O’rourke y José Carvajal. En cuanto a los fichajes, junto a Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo, y Roberto Artavia, presidente del club, se sentaron Andrey Soto y Keyshwen Arboine, el último en llegar.

Lonnis externó su conformidad con el armado del plantel. Pero también recalcó que no se cierran a las oportunidades que puedan surgir en este extenso mercado de fichajes. Una de ellas podría llegar por el lado de Liberia: la Fedefútbol le quitó la licencia para competir en Primera División y, si se mantiene la decisión tras la apelación, sus futbolistas podrían rescindir contrato de forma unilateral.

¿Saprissa irá por algún futbolista de Liberia?

Esa fue la pregunta que respondió Erick Lonnis, mostrando respeto hacia la institución liberiana. Pero dejado entrever que, si el Comité de Licencias le baja el pulgar de forma definitiva al reclamo pampero, podrían ir a buscar a alguno de sus jugadores.

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“Liberia tiene muy buenos jugadores, no vamos a tapar el sol con un dedo. Son jugadores que le han interesado a todos los equipos. Sin embargo, hay un tema reglamentario: Liberia todavía está en un proceso de apelación. Vamos a respetar eso”, aseguró el ex portero de Saprissa.

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“Antes de que termine el plazo nosotros no nos vamos a referir ese tema por respeto a la reglamentación y por respeto a la institución de Liberia. Ya después veremos qué pasa, pero de momento no nos parece prudente referirnos a ese tema mientras esa parte legal no se resuelva”, añadió Lonnis.

Padilla tiene en la mira a Sebastián Padilla, pieza clave en el mediocampo liberiano. (Foto: ADM)

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Recordemos que Saprissa sondeó hace algunos meses al mediocampista Sebastián Padilla, formado en la cantera de Liberia y, a sus jóvenes 21 años, uno de los elementos más regulares durante la última temporada, en la que llegaron a dos semifinales seguidas bajo el mando de José Saturnino Cardozo.