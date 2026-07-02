Suiza eliminó a Argelia y clasificó a octavos de final del Mundial 2026: contra quién y cuando vuelve a jugar

La Nati superó a los argelinos por 2-0 y se quedó con el boleto a la ronda de los octavos de final del Mundial 2026.

Suiza fue suficiente para una Argelia golpeada y sin respuestas ante los festejos europeos. La Nati se quedó con el triunfo por 2-0 tras los goles de Embolo y Ndoye. De esta manera, dejaron atrás los 16avos y se clasificaron a los octavos de final del Mundial 2026.

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El combinado encabezado por Murat Yakin se impuso desde el comienzo de cada mitad. A los 11′ apareció Embolo y luego al primer minuto de la segunda etapa alcanzó el 2-0 que terminó de romper con las esperanzas de Argelia, que no pudo lastimar el arco de Kobel.

Ahora, Suiza ya está en octavos de final y espera por su rival que todavía no está confirmado. Jugará contra el que resulte ganador del duelo entre Colombia y Ghana, que se miden este viernes 3 de julio en Kansas City.

ver también Suiza 2-0 Argelia EN VIVO: Triunfo suizo – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

¿Cuándo juega Suiza los octavos de final?

Mientras aguarda por su rival en la ronda de los mejores 16 seleccionados, el partido de octavos ya tiene fecha, hora y lugar confirmado. Éste se disputará el martes 7 de julio a las 2:00 p.m. de Centroamérica (3:00 p.m. de Panamá) en Vancouver.

El ganador de este partido de octavos de final podría cruzarse con Argentina si es que logra superar a Cabo Verde y a su futuro rival de octavos, que sería Egipto o Australia.

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Suiza tiene una gran ventaja teniendo en cuenta que jugará en el mismo estadio en el que lo hizo este jueves por los 16avos de final. Por este motivo, ganará tiempo de descanso debido a que no deberá trasladarse a su campamento de California.

Así está el cuadro de octavos de final hasta el momento