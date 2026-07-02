La Selección de Panamá pierde a un nuevo futbolista para el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Después de las salidas de Aníbal Godoy y Alberto Quintero, el entrenador que se haga cargo del futuro canalero no contará con uno de los jugadores claves para la clasificación al Mundial 2026.

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Este jueves, a través de sus redes sociales y cuando nadie en Panamá se imaginaba este anuncio, Cecilio Waterman comunicó en su cuenta de Instagram que se retira del seleccionado canalero, por lo que no volverá a vestir la camiseta de la Marea Roja.

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Cecilio Waterman anuncia su retiro de la Selección de Panamá

En un sentido mensaje, Waterman expresó: “Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera. Fueron años llenos de emociones, alegrías, sacrificios y momentos que se quedarán grabados para siempre en mi alma“.

Y agregó: “Hoy dejo de ser jugador de la Selección Mayor de Panamá, pero jamás dejaré de ser un hincha fiel. Viviré cada partido con la misma pasión con la que defendí esta camiseta, alentando desde donde me toque estar, porque el amor por Panamá nunca termina“.

El delantero que pertenece a la Universidad de Concepción recordó que disputó 52 partidos con la Selección de Panamá en los que logró marcar 14 goles. Además, confesó que jugar el Mundial 2026 fue cumplir el sueño más grande que tenía como futbolista.

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Y concluyó su despedida dejando en claro que seguirá alentando a Panamá pese al retiro: “Mi corazón llevará por siempre grabada a fuego el águila harpía, símbolo de la fuerza, la grandeza y el orgullo de nuestra tierra. Ese escudo será parte de mí hasta el último de mis días. Hoy me despido de la cancha, pero nunca de mi país. Porque el privilegio de vestir esta camiseta termina, pero el orgullo de ser panameño es para toda la vida“.

En resumen

El delantero Cecilio Waterman anunció oficialmente su retiro de la Selección de Panamá a través de sus redes sociales.

anunció oficialmente su retiro de la Selección de Panamá a través de sus redes sociales. El futbolista cierra su etapa internacional con un registro de 52 partidos y 14 goles anotados con la camiseta canalera.

anotados con la camiseta canalera. Su salida se suma a las bajas de los referentes Aníbal Godoy y Alberto Quintero de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.