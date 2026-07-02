Chile va por Thomas Christiansen, pero otra selección de Conmebol también quiere al DT de Panamá tras el Mundial 2026

El futuro de Thomas Christiansen continúa siendo una de las grandes incógnitas tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026. Luego de finalizar su contrato con la Selección de Panamá, el entrenador hispano-danés se ha convertido en uno de los técnicos más cotizados del mercado, despertando el interés de varias federaciones y clubes que buscan iniciar nuevos proyectos.

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En las últimas horas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha colocado a Christiansen como el principal candidato para asumir la dirección técnica de la Selección de Ecuador. La intención del organismo es encontrar al sustituto de Sebastián Beccacece y comenzar un nuevo proceso con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista, considerando que el trabajo del estratega al frente de Panamá ha sido altamente valorado.

Ecuador, Chile y la MLS entran en la disputa por el entrenador

Sin embargo, Ecuador no está solo en la carrera por contratar al técnico. La Federación de Fútbol de Chile también le habría presentado una propuesta para que tome las riendas de La Roja, que busca recuperar protagonismo internacional tras varios procesos sin los resultados esperados.

A esta lista de interesados también se suma la Major League Soccer (MLS). De acuerdo con el periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, el Philadelphia Union ha mostrado interés en incorporar a Thomas Christiansen, ampliando así las posibilidades que tiene el entrenador para continuar su carrera lejos del fútbol de selecciones.

Mientras tanto, la Federación Panameña de Fútbol no baja los brazos y continúa esperando una respuesta definitiva del estratega. La dirigencia canalera incluso le habría ofrecido una mejora salarial con el objetivo de convencerlo de mantenerse al frente del combinado nacional y darle continuidad al proceso que llevó a Panamá a competir en el Mundial 2026.

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Con varias ofertas sobre la mesa y un mercado de entrenadores que comienza a moverse con fuerza, la decisión de Thomas Christiansen podría definirse en los próximos días. Ecuador, Chile, Panamá y ahora el Philadelphia Union aguardan por la respuesta de un técnico cuyo prestigio ha crecido de manera considerable gracias a sus recientes éxitos en el fútbol internacional.