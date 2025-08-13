Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“La Cabra regresa”: Wanchope lo limpió de Saprissa, ya consiguió nuevo equipo en el extranjero y así lo presentaron

No tuvo más oportunidades en el Deportivo Saprissa de Paulo Wanchope y le llegó una oportunidad. Descubre de quién se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

“La Cabra regresa”: Wanchope lo limpió de Saprissa, ya consiguió nuevo equipo en el extranjero y así lo presentaron
© Saprissa“La Cabra regresa”: Wanchope lo limpió de Saprissa, ya consiguió nuevo equipo en el extranjero y así lo presentaron

El mercado de fichajes continúa activo y en esta ocasión uno de los movimientos involucra a un extranjero que no logró consolidarse bajo la dirección técnica de Paulo Wanchope en el Deportivo Saprissa. Sin demasiadas oportunidades en el equipo morado, el jugador optó por buscar nuevos horizontes y rápidamente encontró destino en el fútbol internacional.

Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope: “Tendremos una reunión”

ver también

Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope: “Tendremos una reunión”

Nuevo equipo para el extranjero que pasó por Saprissa

Gino Vivi fue confirmado recientemente como nuevo refuerzo del Ventura County FC, equipo que anteriormente era conocido como LA Galaxy II y que funge como filial del LA Galaxy. El jugador costarricense regresa a este club después de su préstamo en Saprissa, cerrando así un ciclo en el fútbol de Costa Rica

El volante no tardó en debutar con su nuevo equipo, ya que disputó su primer partido como titular frente a Portland Timbers II. Su rápida incorporación al once inicial demuestra la confianza que el cuerpo técnico tiene en su capacidad para marcar diferencias en el mediocampo.

Publicidad
Gino Vivi en el Deportivo Saprissa

Gino Vivi vuelve a Ventura County

El Ventura County FC presentó a Gino Vivi con un mensaje cargado de entusiasmo, celebrando su regreso tras un año cedido en el Deportivo Saprissa.

Publicidad

Dicho recibimiento, acompañado de frases como “La Cabra regresa a casa”, refleja la alta expectativa que tienen sobre su aporte en esta nueva etapa.

Así presentó el Ventura County FC a Gino Vivi

Así presentó el Ventura County FC a Gino Vivi

Publicidad

El paso de Gino Vivi por Saprissa

Durante la temporada 2024/2025, Gino Vivi disputó 31 partidos con Saprissa en la Primera División de Costa Rica, en los que logró marcar 2 goles. Su estadía en el club morado le permitió sumar experiencia en un entorno altamente competitivo y participar en momentos clave del torneo.

Gino Vivi se dio cuenta en una pulpería lo que significa jugar en Saprissa | La Teja
Gino Vivi en el Deportivo Saprissa
Publicidad

Aunque su aporte goleador no fue elevado, su presencia constante en la alineación reflejó la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento, sirviendo como una etapa importante de crecimiento antes de su regreso al fútbol estadounidense.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope
Deportivo Saprissa

Todo Saprissa consternado por la decisión que tomó Erick Lonnis con Wanchope

¿Quién es el DT que más cobra en Costa Rica?
Costa Rica

¿Quién es el DT que más cobra en Costa Rica?

Gustavo Herrera recibe el mensaje de Mariano Torres que conmueve a Saprissa
Deportivo Saprissa

Gustavo Herrera recibe el mensaje de Mariano Torres que conmueve a Saprissa

"Alajuelense está carente": Pablo Izaguirre no se guarda nada y dice de frente lo que Machillo Ramírez necesita
Liga Deportiva Alajuelense

"Alajuelense está carente": Pablo Izaguirre no se guarda nada y dice de frente lo que Machillo Ramírez necesita

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo