Juegan Keylor Navas y Carrasquilla: a qué hora y cómo ver Pumas vs. Santos Laguna por la Liga MX

Este viernes Pumas vuelve a presentarse en Ciudad Universitaria con dos nombres que explican buena parte del foco mediático: el arquero costarricense Keylor Navas y el volante panameño Adalberto Carrasquilla.

Los universitarios reciben a Santos Laguna por la Jornada 4 del Clausura 2026, en un cruce en el que Pumas busca sostener su arranque invicto y Santos necesita puntos para cortar una inercia complicada.

A qué hora juegan Pumas vs. Santos Laguna

El partido Pumas vs. Santos se juega el viernes 30 de enero de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México) a partir de las 9.00 pm de Costa Rica y México, las 10.00 pm de Panamá.

Cómo ver Pumas vs. Santos Laguna en Centroamérica

En Centroamérica, la transmisión oficial del partido estará a cargo de TUDN y ViX (streaming) tanto para Costa Rica como Panamá.

Cómo llega Pumas

Pumas aterriza en la Jornada 4 con un inicio sin derrotas: suma 5 puntos tras 3 partidos (1 victoria y 2 empates), con 3 goles a favor y 2 en contra.

En su presentación más reciente, empató 1-1 ante León en CU, con Keylor Navas nuevamente decisivo bajo los tres palos.

Keylor Navas aún no sabe si renovará en Pumas.

Resultados recientes (Clausura 2026):

Pumas 1-1 Querétaro (J1)

(J1) Tigres 0-1 Pumas (J2)

(J2) Pumas 1-1 León (J3)

Cómo llega Santos Laguna

Santos llega con urgencias: está en la parte baja de la tabla con 1 punto en 3 partidos (0 victorias, 1 empate y 2 derrotas), con 4 goles a favor y 8 en contra.

En la jornada anterior igualó 2-2 ante FC Juárez, un partido que le permitió sumar por primera vez en el torneo, aunque sin resolver los problemas defensivos.

Resultados recientes (Clausura 2026):

Santos 1-3 Necaxa (J1)

(J1) Toluca 3-1 Santos (J2)

(J2) Santos 2-2 Juárez (J3)

Quién es el árbitro de Pumas vs. Santos Laguna

El árbitro central designado para Pumas vs. Santos es Vicente Jassiel Reynoso Arce.

Las probables formaciones de Pumas y Santos

De no haber cambios de último momento, Pumas perfila un 4-2-3-1 con Keylor Navas como titular y Adalberto Carrasquilla como una de las piezas clave en la zona media.

Pumas (4-2-3-1): Keylor Navas; Jesús Rivas, Ángel Azuaje, César Garza, Pablo Bennevendo; Nathan, Pedro Vite; Adalberto Carrasquilla, Robert Morales, Jorge Ruvalcaba; Jordan Carrillo.

Carrasquilla es una de las figuras de Pumas.

En la visita, Santos Laguna se perfila con un 4-3-3, con Carlos Acevedo en el arco y un mediocampo de buen pie para intentar discutirle la posesión a Pumas.

Santos (4-3-3): Carlos Acevedo; Abella, Bruno Amione, Ezequiel Bullaude, Kevin Balanta; Efraín Orona, Gruezo, Fran Villalba; Jesús Ocejo, Kevin Palacios, Ramiro Sordo.