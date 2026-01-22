“Estará en consideración”: la frase del presidente de Saprissa que sacude el futuro de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa atraviesa un inicio de Clausura 2026 lleno de tensión. Los resultados no han acompañado, el rendimiento genera dudas y el nombre de Vladimir Quesada vuelve a estar en el centro del debate, con una afición cada vez más impaciente y un entorno que empieza a mirar hacia posibles alternativas en el banquillo.

En ese contexto, la llegada de Roberto Artavia a la presidencia del club marca el inicio de una nueva etapa. Con un discurso enfocado en el saneamiento financiero, la mejora de la experiencia del aficionado y el fortalecimiento deportivo a mediano plazo, Artavia fue ratificado como presidente morado por la asamblea de asociados el pasado 15 de enero.

Sin embargo, más allá de los planes institucionales, el tema deportivo sigue marcando la agenda diaria en Tibás. Y uno de los nombres que más fuerte suena para un eventual relevo de Vladimir Quesada es el de Jeaustin Campos, técnico más ganador en la historia del fútbol costarricense.

¿Qué dijo el nuevo presidente de Saprissa sobre Jeaustin Campos?

Consultado por La Teja sobre esta posibilidad, Roberto Artavia no esquivó el tema y su respuesta generó impacto inmediato: “La misma que hace cualquier aficionado. Es un técnico sumamente exitoso, el más ganador en la historia de Costa Rica y de Saprissa“.

Luego, dejó en claro que lo analizarán: “Ha tenido altibajos como todos, pero tiene todo mi respeto por su trayectoria. Es un técnico que siempre estará en consideración cuando esté libre”.

Roberto Artavia habló sobre Jeaustin Campos.

La frase, especialmente el “siempre estará en consideración”, no pasó desapercibida. En medio de la crisis deportiva y con el futuro de Quesada bajo constante evaluación, las palabras del presidente fueron interpretadas como un mensaje claro: en Saprissa no descartan ninguna opción si el presente no mejora.

Aunque Artavia no confirmó cambios inmediatos ni decisiones tomadas, su postura deja abierta la puerta a escenarios que hasta hace poco parecían lejanos. En Tibás, mientras el equipo busca respuestas en la cancha, una simple frase bastó para sacudir el panorama del banquillo morado y volver a poner sobre la mesa el nombre de Jeaustin Campos.