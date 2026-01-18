Kendall Waston necesitó solo cinco palabras para defender a Vladimir Quesada como nadie lo había hecho y agotar la paciencia en Saprissa

Kendall Waston habló ante la prensa y sus palabras terminaron generando ruido en el entorno morado, especialmente en un contexto deportivo adverso para Deportivo Saprissa, que viene de caer 0-2 ante Herediano y previamente había empatado 2-2 en casa frente a Puntarenas.

Todo se da en medio de un arranque complicado en el Torneo Clausura 2026, donde el equipo aún no conoce la victoria, reavivando el debate entre la afición y aumentando la tensión alrededor del proyecto liderado por Vladimir Quesada.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre Vladimir Quesada?

Las declaraciones de Kendall Waston terminaron por encender aún más a la afición morada, ya que el defensor resumió su respaldo a Vladimir Quesada en apenas cinco palabras: “Nos da todas las armas”.

“Nosotros somos los que estamos dentro de la cancha, y somos los que tomamos buenas o malas decisiones. Vladimir nos da todas las armas posibles junto al cuerpo técnico para que nosotros podamos salir al campo de juego con las ideas claras“, compartió Kendall Waston en zona mixta tras la derrota ante Herediano.

Tomando en cuenta que posterior a la derrota ante Herediano, los jugadores habían expresado que la responsabilidad era compartida entre jugadores y cuerpo técnico. Y en esta ocasión, Kendall no parece culpar demasiado a Vladimir.

Dicho mensaje, lejos de apaciguar el ambiente, generó molestia en el entorno de Deportivo Saprissa, pues muchos consideran que esas herramientas de las que habla Waston no se reflejan ni en el funcionamiento colectivo ni en los resultados.

“Desgraciadamente también todo esto es prueba y error. A veces las cosas no salen como uno realmente quiere. Hoy ante Herediano no tuvimos la dicha de concretar las ocasiones que generamos, al final es parte del fútbol”, sentenció Kendall Waston.