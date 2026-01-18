“A Herediano le pasó factura”: Pablo Arboine sorprende con su feroz advertencia a Saprissa y pone en jaque a Vladimir Quesada

Pablo Arboine habló tras la derrota ante Herediano en la segunda fecha del Clausura 2026 y no esquivó el análisis del delicado inicio que podría comenzar atravesar el Saprissa al mando de Vladimir Quesada.

El defensor advirtió que el campeonato es corto y que el margen de error es mínimo, recordando el caso de Herediano en el torneo anterior.

¿Cuál fue la advertencia de Pablo Arboine en Saprissa?

Arboine analizó la derrota y dejó una advertencia clara al vestuario de Saprissa, recordando que el torneo es corto y que el margen de error es mínimo, tal como le ocurrió a Herediano en el certamen anterior, cuando un mal arranque terminó dejándolo fuera de la fase final.

Pablo Arboine – Saprissa

Además, no solo pondría en riesgo la clasificación a semifinales, sino que también podría terminar comprometiendo la continuidad de Vladimir Quesada, elevando la presión en este arranque del Clausura.

“Sabemos que el margen de error es muy poco, es un torneo muy breve, a Herediano le pasó factura quedar fuera la fase final pasada por arrancar no tan bien”, compartió Arboine en zona mixta.

“Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas bien, vienen partidos importantes, tenemos que sumar de a tres y comprometernos nosotros en no dejar más puntos en el camino”, finalizó Pablo Arboine en zona mixta tras la derrota ante Herediano.

Deportivo Saprissa volverá a la acción en el Torneo Clausura 2026 el próximo jueves 22 de enero, cuando visite a Sporting FC con la obligación de sumar su primera victoria del certamen.