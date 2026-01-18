Ariel Rodríguez expuso a los culpables de la caída ante Herediano y sacudió al vestuario de Saprissa: “Nos tendremos que ir”

El Deportivo Saprissa no pudo como visitante ante Herediano luego de caer (2-0) en la segunda jornada del Torneo Clausura 2026. Tras este resultado los morados al mando de Vladimir Quesada no han podido registrar sus primeros 3 puntos en el actual torneo tras haber empatado (2-2) en la primera fecha en casa ante Puntarenas.

Luego de este golpe bajo ante Herediano, Ariel Rodríguez salió a romper el silencio en zona mixta y expuso a los culpables de esta primera derrota del Torneo Clausura 2026, que más allá de perder, las formas también importan y mucho.

¿Qué dijo Ariel Rodríguez tras la derrota ante Herediano?

Ariel Rodríguez habló tras la derrota ante Herediano y fue claro al referirse al momento que vive el equipo, señalando que la afición tiene todo el derecho de manifestar su descontento.

“La afición tiene todo el derecho de hacer su reclamo, de esta molesta, eso es lo que a nosotros en Saprissa no es hace ser mejores, que nos apoyen hasta el final porque sabemos que esto es así”, comentó Ariel Rodríguez tras la derrota ante Herediano.

“Cada jugar sabe lo que tiene que hacer, lastimosamente tenemos jefes y si no hacemos las cosas bien nos tendremos que ir del club”, aseveró Ariel Rodríguez en zona mixta.

Los responsables de este presente en Saprissa

Sobre los culpables, Ariel Rodríguez fue enfático al señalar que la responsabilidad es compartida, dejando claro que los goles recibidos y las desconcentraciones, especialmente en jugadas a balón parado, recaen directamente en los jugadores y no únicamente en Vladimir Quesada.

“Los goles que nos hacen es de nosotros, las desconcentraciones en bola muerta nos corresponde a nosotros, no al entrenador, todos somos responsables”, comentó Ariel Rodríguez.

“Jugadores y cuerpo técnico, al final todos somos responsables, no hay que echarle la culpa a una sola persona”, sentenció Ariel Rodríguez.

Deportivo Saprissa volverá a la acción en este Torneo Clausura 2026 el jueves 22 de enero como visitante ante Sporting FC en donde buscará su primera victoria tras igualar ante Puntarenas en la primera fecha y posteriormente haber caído ante Herediano,