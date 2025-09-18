En el cierre del mercado de fichajes, el Deportivo Saprissa causó sorpresa por el delantero que sonó para reforzar la ofensiva: el estadounidense Jozy Altidore, que tuvo un pasado por la Premier League y estuvo un largo tiempo en la MLS con diferentes equipos.

´La posible llegada de Altidore generó polémica entre la afición morada, ya que el atacante no tiene minutos como profesional hace más de dos años. La última vez que jugó fue con la camiseta del New England Revolution el 3 de junio de 2023 frente al New York City FC.

Finalmente, se supo que Jozy Altidore no será jugador de Saprissa. De acuerdo a la confirmación de La Nación, el exjugador de la Selección de Estados Unidos no vendrá al fútbol tico y seguirá siendo agente libre.

¿Por qué Jozy Altidore no será nuevo fichaje de Saprissa?

Su inactividad y la falta de presupuesto que tiene la institución morada en la actualidad fueron alguno de los factores que terminaron de bajarle el pulgar al fichaje de Altidore.

Además, el periodista Kevin Jiménez aseguró que “fue cien por ciento real que el jugador se ofreció y que Saprissa lo analizó“. Sin embargo, consideró que era muy difícil la llegada del norteamericano a la Liga Promérica debido a que también se cerraron las inscripciones internacionales este miércoles.

Orlando Sinclair, el delantero que gana más terreno

Con el arribo del delantero estadounidense ya descartado, Orlando Sinclair se perfila para ser el titular de Vladimir Quesada. El de San José marcó cuatro goles en la misma cantidad de partidos que disputó como titular. Por eso, el técnico morado lo respalda.