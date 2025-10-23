“No tiene acciones en Saprissa”: los morados reciben la sentencia que jamás pensaron escuchar tras la inminente salida de Juan Carlos Rojas

Como parte de un proceso de cierre de ciclo, Juan Carlos Rojas anunció su salida del Deportivo Saprissa para finales de diciembre de ese año, decisión que incluyó la venta de las acciones que él y su familia mantenían en el club.

Según trascendió, las acciones fueron traspasadas a un antiguo socio de Horizonte Morado S.A.: Alan Kelso. El segundo cambio importante fue la transacción en la que el Banco Promérica vendió tres sociedades anónimas vinculadas a su participación en el grupo a Roberto León Gómez, actual vicepresidente de la entidad.

ver también No solo se irá de Saprissa: Juan Carlos Rojas confirma la fuerte decisión que tomó con su futuro y repercute en Costa Rica

¿Cuál es la sentencia que recibe el Saprissa?

Desde Tigo Sports Costa Rica abordaron el tema que más en boga está a partir de la salida de Juan Carlos Rojas: si tanto la Televisora de Costa Rica como el Banco Promérica efectivamente poseen acciones en el Deportivo Saprissa.

Tweet placeholder

“En Saprissa, en Televisora de Costa Rica y la gente del Grupo Promérica, utilizan mucho una frase: ´Promérica no tiene acciones en el Saprissa, Televisora de Costa Rica no tiene acciones en el Saprissa´, bajo el entendido de que cada quien lo interpreta a su manera”, comentó el periodista José Alberto Montenegro.

Aunque Canal 7 (Televisora de Costa Rica) y el Banco Promérica aseguran no tener acciones directas en la institución, existe un matiz importante: personas vinculadas a ambos grupos empresariales sí participan como inversionistas dentro del club.

Publicidad

Publicidad

En otras palabras, las instituciones no figuran oficialmente como accionistas, pero mantienen influencia y participación económica a través de sociedades anónimas relacionadas, un mecanismo legal que les permite estar involucradas en la estructura financiera del equipo sin aparecer directamente como propietarios.