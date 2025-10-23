Mientras transita sus últimos meses como presidente del Deportivo Saprissa después de comunicar su salida días atrás, Juan Carlos Rojas protagonizó un tenso cruce con el periodista Ferlin Fuentes, muy identificado con la Liga Deportiva Alajuelense.

El presidente de Horizonte Morado acostumbra a utilizar su cuenta de X a menudo. No lo hace con alta frecuencia, pero sí tiene interacciones cuando se trata de defender a Saprissa.

Este jueves, tuvo un cruce de mensajes que nunca antes se había dado entre los dos. Juan Carlos Rojas sabe del rol que ocupa Ferlin Fuentes y lo catalogó de una persona que está obsesionada con todo lo que hace el presidente de Saprissa.

El polémico ida y vuelta entre Juan Carlos Rojas y el periodista Ferlin Fuentes

Todo comenzó cuando el periodista publicó una imagen de Rojas en el aeropuerto con su valija. “La afición solo quería que dejara la presidente del Saprissa“, escribió en su cuenta de X.

El presidente de Horizonte Morado no quiso omitir esta publicación y le respondió: “Otro día más viviendo en la cabeza de Ferlin sin pagar alquiler. #ObsesiónNivelLeyenda“.

El encontronazo no quedó allí. Ferlin Fuentes siguió el cruce y le contestó: “Ganó su obsesión por tapar mentiras, ganó su obsesión por controlar periodistas. Que le vaya bonito. Siempre fue un placer“.

A la imagen que publicó Ferlin Fuentes, el usuario Bryan Soto le sugirió a Juan Carlos Rojas que le regalara una foto al periodista, a lo que aceptó. “Aquí está la foto, especial para Ferlin con los 10 (trofeos) de diferencia. Para que la imprima y la guarde“, comentó el presidente.

Es la primera vez que Juan Carlos Rojas tiene un cruce de este estilo con Ferlin Fuentes. ¿Se verá más seguido ahora que dejará la presidencia del Saprissa luego del Apertura 2025? Por lo pronto, los aficionados morados festejaron este enfrentamiento con el periodista aficionado de la Liga.

