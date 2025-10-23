Quedan poco más de dos meses para que Juan Carlos Rojas se desvincule del Deportivo Saprissa y del fútbol en general. El dirigente morado anunció que no continuará más allá de diciembre en el club y tampoco estará ligado a la Unafut.

El propio presidente de Horizonte Morado confesó que, desde hace un año, su vida es incompatible para que permaneciera al frente de Saprissa. Por eso, después de tanto tiempo de hablarlo internamente, tomó la decisión que venía pensando hace meses.

En medio de su anuncio inesperado, Juan Carlos Rojas tuvo una entrevista con Teletica Deportes y dejó una confesión que nadie imaginaba debido a la deuda económica que mantiene Saprissa en la actualidad.

El deseo de Juan Carlos Rojas que hoy es imposible en Saprissa

Ante una consulta sobre si le faltó algo a su gestión, el futuro ex presidente respondió: “Sin duda, seguiré soñando y empujando por eso, que es o la renovación completa y modernización del Ricardo Saprissa o un nuevo estadio, en el fútbol moderno hay que aspirar a eso. La afición se lo merece y es un club que lo puede hacer. Me hubiera gustado dejar eso“.

Estas palabras de Juan Carlos Rojas llamaron la atención, especialmente entre los aficionados, porque Saprissa está pasando por un mal momento económico. Tiene una deuda que alcanza los 18 millones de dólares, por lo que sería impensado para el Monstruo llevar adelante una obra tan grande como la que mencionó el presidente.

Además, la directiva morada tendría planeado reducir los gastos próximos para no complicar aún más esta deuda. Gran parte del futuro morado se verá condicionado a la cantidad de dinero que desembolsen los inversionistas.

