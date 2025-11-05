UNAFUT le da la derecha a Saprissa: importante respaldo a los morados en la etapa final del Apertura 2025

El Deportivo Saprissa recibió un importante respaldo institucional en medio de la recta final del Torneo de Apertura 2025, luego de que la Comisión de Arbitraje de la UNAFUT diera a conocer los audios del VAR sobre la jugada más polémica del partido entre Guadalupe FC y los morados, disputado el sábado anterior.

El incidente, ocurrido al minuto 9 del compromiso, generó gran controversia en el estadio Coyella Fonseca y en redes sociales, cuando el jugador guadalupano cayó dentro del área tras un aparente contacto con Jefferson Brenes, mediocampista del Saprissa.

El banquillo local reclamó airadamente penal, pero la árbitra central Marianela Araya dejó seguir la acción, decisión que provocó el enojo de los futbolistas y del cuerpo técnico del equipo de la Rosa.

¿Qué dijeron desde el VAR sobre esta situación?

Sin embargo, este lunes se conoció el audio oficial del VAR, y el contenido deja claro que la Comisión de Arbitraje respaldó plenamente la decisión de Araya, descartando cualquier falta sancionable por parte del jugador saprissista.

En la comunicación interna, se escucha claramente la valoración de los árbitros desde la sala VOR: “En disputa del balón ambos, hay un pequeño contacto, pero no es un contacto que lo haga caer. Puede reanudar, Nela”, indicaron los encargados de videoarbitraje.

La publicación de los audios pone fin a las dudas sobre la jugada y refuerza la posición del cuerpo arbitral, dejando sin sustento las quejas del equipo guadalupano. Además, representa un espaldarazo para Saprissa en un momento crucial del campeonato, donde cada punto puede definir la clasificación y la lucha por el liderato ante Liga Deportiva Alajuelense.

La decisión también fue vista como una señal de transparencia por parte de la UNAFUT, que en las últimas semanas ha venido publicando los audios del VAR en acciones polémicas para fortalecer la credibilidad del arbitraje costarricense.