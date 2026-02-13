Es tendencia:
Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer

El defensor que no la pasa bien en el Alverca de la primera división de Portugal, dejó un mensaje inesperado.

José Rodas

Julián Martínez ha dejado inesperado a Olimpia en redes sociales.
Julián Martínez, uno de los mejores defensores de Honduras el la actualidad, ha perdido protagonismos en Portugal. Las decisiones técnicas lo han marginado.

Olimpia, club de dónde salió al extranjero, viene de ser eliminado y hace unas horas recibió un dardo de un ex jugador de la plantilla. No era utilizado por Eduardo Espinel y en su nuevo club anotó doblete.

Hablamos de Edwin Solani Solano, quién con Platense marcó dos goles ante Marathón en la fecha 5 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El inesperado mensaje de Julián Martínez ‘en contra’ de Olimpia

Julián felicitó a hermano, pero se llevó de encuentro a Eduardo Espinel, quién fue el que marginó a Solani Solano los últimos dos torneos del equipo blanco.

“Los resultados se dan donde creen en ti, grande bro”, fue el mensaje de Martínez para el jugador de Platense y con el que compartió plantel en Olimpia.

Julián va a esperar que su situación en Portugal mejore, si no medita cambiar de club para la próxima temporada.

