Estevis López recién debutó en la LPF y ya podría dar el salto a Europa: “Le tenemos una posiblilidad”

Con apenas 16 años, Estévis López vuelve a estar en el centro de la atención internacional luego de su salida de River Plate el año pasado, club al que había llegado a inicios de 2024

Tras debutar recientemente con el Veraguas United FC y clasificarse con la Selección Sub-17 de Panamá al Mundial de Qatar, el joven talento panameño ya comienza a perfilar su próximo destino.

Con la Selección Sub-17 de Panamá, Estévis López firmó una actuación destacada en el Campeonato Concacaf U17 al disputar los tres partidos de la fase de grupos como titular, aportando dos goles y una asistencia en las victorias ante Dominica (6-1), Anguila (6-0) y Nicaragua (4-1).

¿Rumbo a Europa?

José Luis Rodríguez, representante de futbolistas, dejó claro que el plan principal es impulsar el crecimiento de sus jugadores en Europa, al considerar que es ahí donde realmente pueden potenciar su carrera, aunque Panamá también figura dentro del enfoque inmediato.

Estevis López – Selección Panamá

En ese sentido, confirmó que existe una posibilidad concreta para Europa con Estévis López, resaltando que mantienen una comunicación abierta y transparente con el Costa del Este FC y con los responsables de su desarrollo.

“Vamos fuerte enfocados en Europa. Ahí es donde los jugadores crecen y se hacen potencia. Será nuestro enfoque para Panamá. Le tenemos una posibilidad también a Estevis López, tenemos una comunicación muy transparente con el Club Costa del Este y con los encargados de su desarrollo”, comentó José Luis Rodríguez, representante de futbolistas en una entrevista para para COS Panamá.

¿Un regreso a River Plate?

De acuerdo con el periodista César Mosquera, Estévis López no pertenece actualmente a River Plate, ya que su pase es del Costa del Este FC y en este momento se encuentra a préstamo en Veraguas United FC.

Periodista César Mosquera

Mosquera añadió que existe una relación muy cercana con el club argentino y conversaciones constantes, con la idea de que el joven talento pueda llegar a River una vez cumpla los 18 años.