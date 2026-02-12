“Ya está muy avanzado”: desde Alajuelense anuncian el regreso de una figura que ilusiona a Machillo Ramírez en el Clausura 2026

Afrontando una temporada en la que Liga Deportiva Alajuelense debe luchar tanto en el frente doméstico —defendiendo la corona conseguida en el Apertura 2025—, como en el plano internacional —donde se medirá con el ganador del cruce entre Los Ángeles FC y Real España por los octavos de final de la Concachampions 2026—, Óscar “Machillo” Ramírez sabe que el manejo de las cargas físicas puede marcar el rumbo del semestre.

Al histórico DT manudo no le tiembla el pulso a la hora de rotar sus alineaciones y, por ahora, los resultados vienen siendo satisfactorios. Con las reincorporaciones de Alexis Gamboa y Fernando Piñar al primer equipo tras superar lesiones musculares, la enfermería rojinegra quedó ocupada por un solo paciente

El caso de Rashir Parkins

El mediocampista de 24 años, figura clave tanto en la obtención de la estrella 31 como en el tricampeonato de la Copa Centroamericana, no ha podido tener participación en lo que va de la temporada.

El mediocampista se prepara para volver a jugar (LDA).

Al cierre de 2025, Rashir Parkins debió someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla por una rotura de menisco que arrastraba desde septiembre, y aún no ha recibido el alta deportiva para volver a las canchas.

Un regreso que “ya está muy avanzado”

Ahora, Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga, compartió noticias alentadoras sobre su evolución. “Ya está muy avanzado, prácticamente es la única baja que tenemos y yo calculo que en un par de semanas ya estará disponible para competencia”, declaró para el programa 120 Minutos de Monumental.

“Rashir ya está participando en trabajos colectivos, ya se pone los zapatos, sale a la cancha, hace calentamientos y algunas tareas con el equipo. Se estaría integrando al 100% después de este par de semanas”, agregó el directivo mexicano.

En cuestión de días, el volante volvería a estar disponible y Machillo Ramírez podría contar nuevamente con la totalidad de su plantel para encarar un semestre exigente, donde Alajuelense busca sostener su cetro en el campeonato nacional y dar el golpe también a nivel Concacaf.