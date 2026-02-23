Es tendencia:
Sacude a Cartaginés: Amarini Villatoro recibe una mala noticia antes de la revancha ante Vancouver por la Concachampions

Amarini Villatoro perdió a una de las principales figuras de Cartaginés antes de la revancha contra Vancouver.

El DT deberá pensar en otro jugador.
Este miércoles 25 de febrero, el Club Sport Cartaginés tiene una gran oportunidad de avanzar a los octavos de final de la Concachampions. El equipo brumoso empató en la ida como local sin goles ante Vancouver Whitecaps y la serie se definirá en Canadá.

El conjunto de Cartago atraviesa un gran presente en el campeonato nacional y quiere repetir la fórmula en la competencia internacional. Para mala fortuna de Amarini Villatoro, no podrá contar con uno de los jugadores titulares para el duelo decisivo.

Johan Venegas no estará en el partido contra Vancouver Whitecaps

Se confirmó que Johan Venegas no viajó con el equipo debido a una lesión que sufrió en el último partido. El delantero marcó un gol ante Liberia, pero minutos después tuvo que salir por un problema muscular.

Es muy pronto para dar un parte con certeza sobre su lesión, pues él tuvo un jaloncito en la parte del posterior“, había dicho el técnico guatemalteco en el duelo que Cartaginés ganó por 2-1 frente a Liberia en el Fello Meza.

Con esta baja más que sensible, Amarini Villatoro tendrá que pensar en un reemplazante. Este sería Cristopher Núñez, quien lo reemplazó justamente en el duelo contra los liberianos.

El cuadro brumoso ya está en Vancouver, donde tendrá que lidiar con las bajas temperaturas del suelo canadiense. Se espera una media entre los 0 y los 6 grados centígrados, un clima al que los futbolistas ticos no están acostumbrados.

En síntesis

  • Cartaginés define el pase a octavos ante Vancouver Whitecaps este miércoles 25 de febrero.
  • El delantero Johan Venegas es baja confirmada tras sufrir una lesión muscular ante Liberia.
  • El técnico Amarini Villatoro analiza a Cristopher Núñez como sustituto para el duelo en Canadá.

