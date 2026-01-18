Jeaustin Campos reaparece tras la derrota de Saprissa ante Herediano con un mensaje directo para los morados

Tras la derrota de Deportivo Saprissa ante Herediano, Jeaustin Campos reapareció con un mensaje directo para el entorno morado, en un momento marcado por un flojo arranque del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Vladimir Quesada viene de caer 0-2 en su visita al equipo florense y previamente había igualado 2-2 en casa frente a Puntarenas, donde los aficionados hicieron sentir el grito de “¡Fuera, Vladi!”.

Este fue el mensaje de Jeaustin Campos a Saprissa

Este domingo, horas después del traspié frente a Herediano, Jeaustin Campos compartió un fragmento del primer video que subió a su canal de YouTube días atrás, en el que recordó con gratitud una de las etapas más importantes de su carrera.

El actual DT de Real España destacó lo valioso que fue ese proceso a nivel personal y profesional, agradeciendo a los jugadores, al cuerpo técnico y especialmente a la afición, a la que señaló como un pilar fundamental para alcanzar los logros obtenidos.

Jeaustin Campos con el Deportivo Saprissa

“Pentacampeones. Subcampeones de Concacaf. Una era que recuerdo y valoro profundamente. Fue mi primera experiencia como entrenador y que haya sido así de exitosa, no puedo estar más agradecido”, compartió Campos en sus redes sociales.

Y le dedicó unas palabras específicamente al saprissismo: “No fue solo mío. Fue de cada jugador, cada miembro del cuerpo técnico, cada persona que creyó en este proyecto, pero más importante que todo: USTEDES, la afición, que sin ese apoyo nada de esto hubiera sido posible“.

“Gracias a Dios por permitirme vivir esto. Una etapa que siempre recordaré y de las más bonitas que me ha tocado vivir!”, finalizó Jeaustin Campos en su publicación a través de sus redes sociales oficiales.

Con la partida de Juan Carlos Rojas de la presidencia de Saprissa, los aficionados mantienen viva la esperanza de que en algún momento se concrete el regreso del técnico más ganador en la historia del club.