¿Hay gol de visitante en las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala?

La fase final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala entra en la etapa de semifinales con cruces de alto voltaje: Aurora vs. Antigua GFC y Achuapa vs. Municipal.

Con series ida y vuelta, la duda clásica aparece de inmediato: ¿vale doble el gol anotado fuera de casa?, ¿puede un 1-1 como visitante pesar más que un 0-0 en casa?

¿La regla del gol de visitante se aplica en las semifinales del Apertura 2025?

En las semifinales del Torneo Apertura 2025 el gol de visitante no cuenta como criterio de desempate. El reglamento indica que, para la fase final (cuartos de final y semifinales), el gol de visitante dejó de tener cualquier valor adicional. En caso de igualdad en la serie, no se mira quién marcó más fuera de casa, sino otros criterios.

Además, la propia Liga y la Fedefut explicaron que se buscó “devolver relevancia a la tabla de posiciones” y simplificar las definiciones, dejando claro que el gol de visita ya no decidirá ninguna llave de cuartos o semis.

¿Cómo se definen las semifinales si hay empate?

Para el Apertura 2025, los criterios oficiales de desempate en cuartos de final y semifinales quedaron así:

Se juega la serie ida y vuelta y se suma el marcador global (goles anotados y recibidos en los dos partidos). Si un equipo termina la llave con más goles a favor que en contra respecto a su rival, ese club avanza.

Si el global queda empatado, clasifica el equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase de clasificación (la tabla de la etapa regular).

No hay tiempos extra ni penales en cuartos ni semifinales: sólo se contemplan para la final.

¿Cuándo y dónde se juegan las semifinales del Torneo Apertura 2025?

Antigua GFC vs. Aurora

Ida: Domingo 14 de diciembre, 11:00 am, Estadio Guillermo Slowing

Domingo 14 de diciembre, 11:00 am, Estadio Guillermo Slowing Vuelta: Miércoles 17 de diciembre, 8:00 pm, Estadio Pensativo

Municipal vs. Achuapa

Ida: Domingo 14 de diciembre, 3:00 pm, Estadio Winston Pineda

Domingo 14 de diciembre, 3:00 pm, Estadio Winston Pineda Vuelta: Jueves 18 de diciembre, 8:00 pm, Estadio El Trébol