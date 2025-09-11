“Tomar medidas ya”: Erick Lonnis se cansa de los jugadores de Saprissa y adelanta una limpieza tras la dura derrota ante Puntarenas

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada no logra levantar cabeza y la presión aumenta tras la derrota por 3-1 frente a Puntarenas, resultado que significó el tercer partido consecutivo sin triunfo para los morados.

Sobre este panorama, el gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonnis, decidió dar un paso al frente y romper el silencio. El exguardameta fue contundente al señalar que se vienen cambios importantes en el plantel, adelantando una posible limpieza tras el tropiezo en el Lito Pérez.

¿Qué dijo Erick Lonnis tras los malos resultados del Saprissa?

Erick Lonnis fue claro al referirse a la realidad del Saprissa, señalando que, aunque algunos jugadores han tenido oportunidades de mostrarse sin lograrlo, existen contratos que limitan la posibilidad de hacer cambios inmediatos.

“Nosotros tenemos que tomar medidas ya para que esto no suceda nuevamente. Si tienes ya varias oportunidades de demostrar o tienes años y no demuestras, desgraciadamente hay una situación contractual que hay que respetar. Uno ha buscado la forma de tratar de hacer esos cambios“, comentó.

“Pero no es tan fácil porque golpea las finanzas de la institución. Estamos con una camisa de fuerza para hacer esos cambios, pero siempre hay un margen“, afirmó el gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonnis

Así marcha el Saprissa Torneo Apertura 2025

Tabla del Torneo Apertura 2025

Saprissa se ubica en la quinta casilla del Apertura 2025 con un total de 10 unidades tras siete encuentros disputados. Los morados registran tres triunfos, una igualdad y tres caídas, con una diferencia ajustada de goles: 10 a favor y 9 en contra, lo que evidencia un desempeño irregular en estas primeras jornadas del torneo.