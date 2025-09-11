Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Tomar medidas ya”: Erick Lonnis se cansa de los jugadores de Saprissa y adelanta una limpieza tras la dura derrota ante Puntarenas

Los malos resultados del Saprissa al mando de Vladimir Quesada hicieron que Erick Lonnis diera un paso al frente con decisiones.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Lonnis se cansa de los jugadores de Saprissa y adelanta una limpieza
© SaprissaLonnis se cansa de los jugadores de Saprissa y adelanta una limpieza

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada no logra levantar cabeza y la presión aumenta tras la derrota por 3-1 frente a Puntarenas, resultado que significó el tercer partido consecutivo sin triunfo para los morados.

Sobre este panorama, el gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonnis, decidió dar un paso al frente y romper el silencio. El exguardameta fue contundente al señalar que se vienen cambios importantes en el plantel, adelantando una posible limpieza tras el tropiezo en el Lito Pérez.

Vladimir Quesada cuenta todo: el DT de Saprissa revela las internas del camerino morado tras perder contra Puntarenas

ver también

Vladimir Quesada cuenta todo: el DT de Saprissa revela las internas del camerino morado tras perder contra Puntarenas

¿Qué dijo Erick Lonnis tras los malos resultados del Saprissa?

Erick Lonnis fue claro al referirse a la realidad del Saprissa, señalando que, aunque algunos jugadores han tenido oportunidades de mostrarse sin lograrlo, existen contratos que limitan la posibilidad de hacer cambios inmediatos.

Publicidad

Nosotros tenemos que tomar medidas ya para que esto no suceda nuevamente. Si tienes ya varias oportunidades de demostrar o tienes años y no demuestras, desgraciadamente hay una situación contractual que hay que respetar. Uno ha buscado la forma de tratar de hacer esos cambios“, comentó.

Tweet placeholder
Publicidad

Pero no es tan fácil porque golpea las finanzas de la institución. Estamos con una camisa de fuerza para hacer esos cambios, pero siempre hay un margen“, afirmó el gerente deportivo del Saprissa, Erick Lonnis

Así marcha el Saprissa Torneo Apertura 2025

Tabla del Torneo Apertura 2025
Tabla del Torneo Apertura 2025
Publicidad

Saprissa se ubica en la quinta casilla del Apertura 2025 con un total de 10 unidades tras siete encuentros disputados. Los morados registran tres triunfos, una igualdad y tres caídas, con una diferencia ajustada de goles: 10 a favor y 9 en contra, lo que evidencia un desempeño irregular en estas primeras jornadas del torneo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Hierve Saprissa: David Guzmán niega la crisis tras perder en Puntarenas
Deportivo Saprissa

Hierve Saprissa: David Guzmán niega la crisis tras perder en Puntarenas

Quesada revela las internas del camerino morado
Deportivo Saprissa

Quesada revela las internas del camerino morado

¡Inesperado! La derrota de Saprissa ante Puntarenas también se celebra en Guatemala
Deportivo Saprissa

¡Inesperado! La derrota de Saprissa ante Puntarenas también se celebra en Guatemala

Toda Honduras impactada con lo que dijo Yustin Arboleda a Rambo de León para defender al Choco Lozano
Honduras

Toda Honduras impactada con lo que dijo Yustin Arboleda a Rambo de León para defender al Choco Lozano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo